Zwei Tage High-Tech-Messe

Die Digitalbranche trifft sich in den Messehallen von LuxExpo The Box

Es ist wieder so weit: Luxemburgs größte Tech-Messe, die ICT Spring, erwartet in den Messehallen von LuxExpo The Box seit gestern etwa 5.000 interessierte Besucher. Auch diesmal finden zahlreiche Konferenzen mit hochkarätigen Gästen statt. Mit dabei ist diesmal unter anderem Bryan Seely, ein Hacker, der dadurch berühmt wurde, dass er einst - und bislang als einziger - den US-Geheimdienst abhören konnte.

Wirtschaftsminister Franz Fayot griff in seiner Ansprache das diesjährige Hauptthema „Time for Change“ auf. Die Unternehmen müssten flexibel und agil sein, und die Regierungen müssten die Unternehmen bei ihrem Wandel unterstützen und gleichzeitig selbst widerstandsfähig gegenüber der aktuellen Polykrise sein. Die Umgestaltung der Wirtschaft hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr Widerstandsfähigkeit für die kommenden Jahrzehnte, so Fayot, erfordere die Berücksichtigung sowohl der Ökologisierung als auch der Digitalisierung. Der duale, grüne und digitale Übergang sei darum das Herzstück der wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie Luxemburgs.

Nachhaltigkeit bis Künstliche Intelligenz

„Die einzige Konstante im Leben ist der Wandel“, so Fayot. Am Donnerstag wurden auch die zehn Start-ups vorgestellt, die die 13. Ausgabe des von Luxinnovation durchgeführten Start-up-Förderprogramms erfolgreich abgeschlossen haben.

Wirtschaftsminister Fayot: „Bisher hat Fit 4 Start einen starken Einfluss auf Luxemburgs internationalen Ruf als dynamisches Start-up-Zentrum gehabt. Seit dem Start des Programms haben wir über 2.600 Bewerbungen von Start-ups aus der ganzen Welt erhalten - das ist eine erstaunliche Anzahl talentierter Unternehmer, die den Wunsch geäußert haben, ihre Unternehmen in Luxemburg zu entwickeln.“

Aussteller auf der ICT Spring zeigen innovative Technologien und Lösungen, die dazu beitragen, den nachhaltigen Wandel zu beschleunigen und die ehrgeizigen Netto-Null-Ziele zu erreichen. Auch Anbieter digitaler Zahlungsmöglichkeiten und von Cybersicherheitslösungen zeigen ihre Innovationen sowie Anwender von Künstlicher Intelligenz. Die Messe endet am Freitagabend.