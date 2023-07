Zahl der Pleiten in Luxemburg steigt deutlich

Share this with email

Im ersten Halbjahr dieses Jahres rutschten 560 Unternehmen in Luxemburg in die Insolvenz. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 511 Firmenpleiten; ein Anstieg von zehn Prozent. Das geht aus einer Auswertung hervor, die die Auskunftei Creditreform am Dienstag veröffentlicht hat.

In den Nachbarländern fällt der Anstieg noch deutlicher aus. In Deutschland gibt es gar 16,2 Prozent mehr Insolvenzen. Die meisten Pleiten in Luxemburg sind mit 328 Firmen im Dienstleistungssektor zu verzeichnen. Im Vorjahr war es hier allerdings noch zu 356 Insolvenzverfahren gekommen, also ein leichter Rückgang. Auch im Gaststättengewerbe sind 15,6 Prozent weniger Pleiten festzustellen als im Vorjahr.

„Einen deutlichen Anstieg stellen wir hingegen im Bausektor fest, wo Unsicherheit herrscht. Die Zahl der Insolvenzen im Bausektor verdeutlicht die Krise mit einem Anstieg von 117 Prozent auf 102 Fälle im Jahr 2023 (47 im Jahr 2022)“, so Kreditreform. Auch im Handel steigt die Zahl der Firmenpleiten von 105 im Vorjahreszeitraum auf 123 im ersten Halbjahr 2023.

„Obwohl es im ersten Halbjahr 2023 vor allem kleine Unternehmen waren, die Insolvenz anmeldeten, ist es wichtig, auch die großen Strukturen zu erwähnen, wie die „Cenaro“-Gruppe in Luxemburg oder „Portolux-Constructions“ in Larochette“, so Credireform.

Die Analysten gehen davon aus, dass die Zahl der Insolvenzen im Jahr 2023 angesichts der Energiekosten, der Rohstoffpreise und der steigenden Zinsen zunehmen wird. „Mit einem Anstieg von zehn Prozent auf 560 Konkurse im ersten Halbjahr 2023 liegt das Niveau der betroffenen Unternehmen noch unter dem Ergebnis von 2019 (vor Covid) mit 628 Konkursen in Luxemburg“, sagt Juan Santiago, Manager von Creditreform Luxemburg.