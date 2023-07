Wizz Air am Findel: Dumpingpreise auf Kosten der Arbeitnehmer

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Für den OGBL und LCGB sowie die Luxemburgische Pilotenvereinigung ALPL ist die Ankunft von Wizz Air in Luxemburg ab diesem Sommer aus sozialer Sicht eine sehr schlechte Nachricht. Die Billigfluggesellschaft sei für ihre offen gewerkschaftsfeindlichen und unsozialen Praktiken berüchtigt, so die drei Organisationen. „Zur Klarstellung: Diese ungarische Airline wird hierzulande keine Arbeitsplätze schaffen und keine Arbeitnehmer beschäftigen, sie wird zudem weder Sozialabgaben noch Steuern zahlen“, heißt es dazu in einer gemeinsamen Presseerklärung.

Ticketpreise niedriger als Flughafengebühren

Wizz Air werde nicht „nur keinen Beitrag zum luxemburgischen Sozialsystem leisten, sondern dieses sogar durch eine besonders aggressive Preispolitik gefährden, die sich für die Beschäftigten in der Branche als erhebliches Problem erweisen könnte“, kritisieren die Interessenvertreter. Die „Ultra low cost“-Verkaufspreise des Unternehmens bedeuteten, dass Wizz Air systematisch mit Verlust fliegen werde. Die offiziellen Verkaufspreise lägen sogar unter den Flughafengebühren, die das Unternehmen für jeden Flug entrichten muss.

Der CEO von Wizz Air sei dafür bekannt, sich damit zu brüsten, dass sein Unternehmen „eine Fluggesellschaft ohne Gewerkschaften“ sei, erklären die Pilotenvereinigung und die Gewerkschaften. Er soll die Piloten seiner Fluggesellschaft laut Pressemitteilung sogar dazu angehalten haben, über die zulässigen Ermüdungsgrenzen hinaus zu arbeiten. „In Rumänien wurde die Fluggesellschaft vor Gericht sogar wegen Diskriminierung verurteilt, nachdem sie Beschäftigte entlassen hatte, die sich gewerkschaftlich organisiert hatten“, so die Arbeitnehmervertreter.

Erwartungen an die Politik

Die Gewerkschaften verurteilten diese schädlichen Praktiken aufs Schärfste und zeigten sich besorgt über die Präsenz einer solchen Airline am Luxemburger Flughafen, heißt es in dem Schreiben weiter. „Es ist höchste Zeit, den Praktiken des Sozialdumpings ein Ende zu setzen“, fordern OGBL, LCSB und ALPL, die sich mit Blick auf die bevorstehenden National- und Europawahlen eine Positionierung der Politik diesbezüglich wünschen: „Die Ankunft von Wizz Air ist in dieser Hinsicht eine gute Gelegenheit für die politischen Parteien, sich für starke Sozialsysteme und den Schutz der Arbeitnehmer einzusetzen, indem sie für einen Kurswechsel in der Liberalisierungspolitik im europäischen Luftverkehr plädieren.“