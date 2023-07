Wie Steuergutschriften Investitionen anschieben sollen

Share this with email

In unsicheren Zeiten, mit stark steigenden Zinsen, müsse man zusehen, dass Unternehmen in Luxemburg überhaupt investieren, sagte Franz Fayot am Mittwoch. Der Wirtschaftsminister stellte gemeinsam mit Finanzministerin Yuriko Backes ein neues Gesetzesprojekt vor, um steuerliche Anreize für Modernisierungen in Firmen zu setzen.

Die Reform sieht vor, dass der generelle Satz für Steuergutschriften ab dem Steuerjahr 2024 von acht auf zwölf Prozent der Investitionsausgaben angehoben wird. Die Initiative ziele insbesondere darauf ab, „den Betriebsausgaben im Zusammenhang mit der digitalen Transformation sowie der Öko- und Energiewende Rechnung zu tragen“, sagte Yuriko Backes auf der Pressekonferenz. Daher wird im Rahmen der Reform eine zusätzliche Steuergutschrift von sechs Prozent für Vorhaben in diesen Bereichen eingeführt. Diese kann auf die globale Gutschrift draufgeschlagen werden, so dass Unternehmen bis zu 18 Prozent ihrer Kosten geltend machen können.

Auch Betriebskosten können abgesetzt werden

Mit der Reform soll das alte System der Steuergutschriften abgelöst werden. Eine wesentliche Neuerung besteht darin, dass bei Vorhaben, die die digitale oder ökologische Transformation voranbringen, nicht mehr nur die reinen Investitionskosten steuerlich geltend gemacht werden können, sondern auch projektbezogene Betriebsausgaben. Absetzbar sind demnach nicht nur etwa die Anschaffung neuer Maschinen, sondern etwa auch die Schulung der Mitarbeiter zur Bedienung der neuen Ausrüstung.

Damit Investitionskosten mit bis zu 18 Prozent von der Steuer abgesetzt werden können, müssen die Projekte entweder in Bezug zur digitalen Transformation oder zur Energiewende stehen. Dabei reiche es aber nicht, wenn beispielsweise ein bisher nur analog vorhandener Produktkatalog digitalisiert oder ein Chatbot für Kundenanfragen implementiert werde, erklärt der Wirtschaftsminister. Vielmehr gehe es um grundlegende Veränderungen von Unternehmensprozessen oder des Geschäftsmodells mithilfe von digitalen Verfahren. Als Beispiele nennt Fayot den Einsatz eines „Digitalen Zwillings“ in der Industrie oder in der Finanzbranche die Anwendung von Künstlicher Intelligenz, um Betrugsversuche zu erkennen.

Der maximale Abschreibungssatz gilt aber auch für Investitionsvorhaben, die den ökologischen Fußabdruck der Unternehmen verkleinern, entweder, indem sie den Energiekonsum verringern, die Umweltbelastung reduzieren oder einen effizienteren Umgang mit Ressourcen ermöglichen.

Abstimmung erst im Herbst

Um zu veranschaulichen, was das in der Praxis bedeutet, gibt der Minister ein Beispiel: Eine Firma investiert 400.000 Euro, um die Energieeffizienz in seiner Produktion zu verbessern; 70 Prozent davon (280.000 Euro) sind reine Investitionskosten, der Rest sind projektgebundene Ausgaben wie Personalkosten oder Zertifizierungen. Fällt das Projekt nur unter die herkömmliche Gutschriftregelung, kann das Unternehmen zwölf Prozent auf 280.000 Euro Investitionskosten geltend machen und somit 33.600 Euro von der Steuer absetzen. Mit der neuen zusätzlichen „Bonification“ sind es 18 Prozent auf den Gesamtbetrag, also insgesamt 72.000 Euro.

Die Reform, die Teil des „Solidaritätspak 2.0“ ist, wurde vergangene Woche im Regierungsrat angenommen. Die Abstimmung im Parlament wird aber erst im Herbst erfolgen, die Umsetzung fällt damit wohl eher in die Zuständigkeit der neuen Regierung nach der Wahl. In der Konzeptionierung des Gesetzentwurfes habe man im engen Austausch mit Industrieverbänden wie der UEL gestanden, sagt Backes.