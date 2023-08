Wie es mit Astron Buildings weitergeht

95 Mitarbeiter in der Produktion sollen von PME profitieren, so das Wirtschaftsministerium.

1962 in Diekirch ursprünglich als Commercial Intertech gegründet, hat der Stahlbaukonzern seinen operativen Hauptsitz in Luxemburg. Astron gehört seit 2005 zur schwedischen Lindab-Gruppe. Foto: Tessy Hansen

Das Stahlbauunternehmen Astron Buildings schließt die Produktion an seinem Standort Diekirch. Ein Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung (PME) wurde beschlossen, wie das Wirtschaftsministerium am Montag in einer Antwort auf parlamentarische Anfragen von Martine Hansen (CSV) und André Bauler (DP) bestätigte.

„Das Unternehmen befindet sich derzeit in einer Situation, in der es sich umstrukturieren muss, um seinen Fortbestand und seine Wettbewerbsfähigkeit auf einem internationalen Markt zu sichern, der sich im Umbruch befindet und langfristig angespannt bleiben dürfte“, so Wirtschaftsminister Franz Fayot. 95 Arbeitsplätze in der Produktion von insgesamt 142 Arbeitsplätzen, die das Unternehmen in Luxemburg hat, seien betroffen.

Eine befristete Beihilfe zur Wiederbeschäftigung ist eine der Maßnahmen, die in dem von den Sozialpartnern vereinbarten Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung enthalten sind. Der PME „ermöglicht es den betroffenen Parteien, von spezifischen und vorteilhafteren Modalitäten in Bezug auf die gewählten Maßnahmen und Hilfen zu profitieren“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Unter anderem gehören dazu Kurzarbeit, der vorübergehende Verleih von Arbeitskräften, angepasster Vorruhestand und von der ADEM respektive dem Beschäftigungsfonds kofinanzierte Schulungen und Umschulungen betroffener Arbeitnehmer, um intern oder extern bei einem anderen Unternehmen eine neue Stelle zu finden.

Eines der jüngsten Projekte von Astron Buildings ist die neue 16.000 Quadratmeter große Produktionshalle für Kronospan in Sassenheim, die Anfang des Monats fertiggestellt wurde.