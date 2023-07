Weshalb Bauen in Erbpacht attraktiver wird

Viele Familien können sich kein Wohneigentum in Luxemburg mehr leisten - die Erbpacht könnte für sie eine Alternative sein. © FOTO: Getty Images/Westend61

Derzeit schlagen sich die höheren Zinsen auf den Immobilienmarkt durch, zuletzt gingen die Preise etwas zurück. Über einen Zeitraum von zehn Jahren sind die Kosten für die Anschaffung von Wohnraum in Luxemburg aber förmlich durch die Decke gegangen. Zwischen 2010 und dem letzten Quartal 2022 stiegen die Kaufpreise laut Statistikbehörde Eurostat im Großherzogtum um sagenhafte 136 Prozent.

Das ist nicht in erster Linie der Spekulation geschuldet, sondern spiegelt einen realen Mangel an Wohnraum wider. So ist die Bevölkerung des Landes innerhalb von zehn Jahren um rund ein Viertel gewachsen. Das Angebot kann mit diesem Tempo nicht schritthalten, sodass viele Experten davon ausgehen, dass ein Einbruch der Immobilienpreise auf breiter Front auch bei weiterhin steigenden Zentralbankzinsen nicht zu erwarten ist.

Gleichzeitig sorgen die höheren Kreditkosten dafür, dass ein Hauskauf für immer mehr Familien nicht infrage kommt. Denn letztlich hängt der Maximalbetrag, den man von einer Bank erhält, immer von dem verfügbaren Einkommen, dem eingebrachten Eigenkapital und den aktuell geltenden Zinsen ab. Da die Zinsen derzeit so hoch sind wie seit Jahrzehnten nicht, die Preise aber nicht im gleichen Maße fallen, müssen sich viele vom Traum vom Eigenheim verabschieden. Da aber gleichzeitig die Mieten steigen, bringt das viele Familien in Bedrängnis.

Alternatives Eigentumsmodell

Daher könnte ein Modell in Zukunft attraktiver werden, das viele Luxemburger gar nicht auf dem Schirm haben: das Bauen in Erbpacht. Dabei erwirbt der Käufer nicht das Grundstück, auf dem er sein Haus errichtet, sondern mietet es für einen festgelegten Zeitraum. Häufig sind das 99 Jahre, die Mindestlaufzeit bei Wohnimmobilien beträgt in Luxemburg 50 Jahre.

Das bietet den Vorteil, dass der Pächter nur die Kosten für den Hausbau finanzieren muss und nicht das Grundstück. „Wenn Sie auf herkömmlichen Weg auf dem privaten Wohnungsmarkt ein Objekt kaufen, zahlen Sie das Haus und den Boden. Abhängig von der Lage macht das Grundstück aber ein Drittel oder mehr von dem Preis aus. Entsprechend wird die Wohnfläche, die Sie sich leisten können, kleiner“, erklärt Mike Mathias, Erster Regierungsrat im Wohnungsbauministerium. „Gerade für junge Familien liegt hier der große Vorteil des Erbpachtrechts: Ich stecke das Geld, das ich zur Verfügung habe, nicht in teures Bauland, sondern in die reine Wohnfläche.“ Anstatt zunächst die kleinere Wohnung zu kaufen, die ins Budget passt, und sich erst dann zu verbessern, wenn das Einkommen es zulässt, hat man dann mehr Platz zur Verfügung, wenn man ihn wirklich braucht, zum Beispiel, wenn die Kinder noch klein sind.

Vorherrschend im erschwinglichen Wohnungsbau

Die Erbbauzinsen, die der Pächter zu leisten hat, unterscheiden sich je nach Vertrag. Bei privatwirtschaftlichen Verträgen liegen sie international zwischen drei und sechs Prozent des Nettobaulandwertes. Im Fall, dass das Grundstück also einen Wert von 100.000 Euro hat und man sich auf vier Prozent geeinigt hat, sind jährlich 4.000 Euro an den Grundstückseigentümer zu zahlen.

Im erschwinglichen Wohnungsbau, wo das Erbpachtrecht in Luxemburg überwiegend zum Einsatz kommt, ist der Grundbetrag in einem Großherzoglichen Reglement auf jährlich 27 Euro für Wohnungen und 50 Euro für Häuser basierend auf dem Verbraucherpreisindex von 1948 festgelegt. Der Betrag wird aber jedes Jahr an die Preisentwicklung angepasst, sodass beim heutigen Stand des Index für ein Haus etwa 500 Euro im Jahr fällig werden.

Bei der Erbpacht stecke das Geld, das ich zur Verfügung habe, nicht in teures Bauland, sondern in die reine Wohnfläche. Mike Mathias, Erster Regierungsrat im Wohnungsbauministerium

Im erschwinglichen Wohnungsbau ist es eine Vorgabe der Regierung, dass alle Bauprojekte, die die Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) und der Fonds du Logement in Angriff nehmen, mithilfe von Erbpachtverträgen abgewickelt werden. Allein die SNHBM verfügt über Grundstücksflächen für 3.100 Wohnungen, die über Erbpacht vergeben werden. Hinzu kommen über 2.000 Wohnungen vom Fonds de Logement und von den Gemeinden, über die keine aggregierten Zahlen vorliegen. Um sich für bezahlbaren Wohnraum zu qualifizieren, darf man allerdings eine bestimmte Gehaltsobergrenze nicht überschreiten. Bei einem Singlehaushalt sind das aktuell etwa 86.000 Euro; bei einer Familie mit zwei Kindern 140.000 Euro.

Zu wenig Bauland in öffentlicher Hand

Häufig sind die Erbbauzinsen jährlich zu zahlen. Manche private Anbieter fordern aber den Gesamtbetrag für die ganze Laufzeit der Pacht vorab.

In Luxemburg sei der wichtigste limitierende Faktor die Verfügbarkeit von Bauland in öffentlicher Hand, sagt Mathias. „Die Gemeinden und der Staat haben insgesamt nicht viel Bauland zur Verfügung“, erklärt er. „Im Ausland wird das Konstrukt auch häufig von den Kirchen genutzt, die über große Flächen verfügen, die sie aber nicht veräußern wollen.“

Es sei in Luxemburg möglich, dass private Landbesitzer Boden in das System einzubringen. „Für viele Eigentümer ist es aber wirtschaftlich nicht sehr attraktiv, die Fläche über hundert Jahre zu vermieten, weil sie oft sehr viel früher über das Kapital wieder frei verfügen möchten“, sagt er. „Da muss der Besitzer schon jemand sein, der nicht das schnelle Geld machen will und in sehr langen Zeiträumen denkt.“ Um es interessanter zu machen, Boden zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen, könne man über zusätzliche Anreize nachdenken, zum Beispiel die Einnahmen aus der Erbpacht von der Steuer zu befreien, wenn es für erschwinglichen Wohnungsbau genutzt wird.

Guy Entringer ist seit 2008 Direktor der SNHBM. Die Gesellschaft betreibt alle Wohnungsprojekte in Erbpacht. © FOTO: Guy Jallay

Was passiert beim Ablauf der Pacht?

Bei Laufzeiten von 50 bis 99 Jahren dürften es die meisten Erbpachtnehmer nicht erleben, dass der Vertrag ausläuft. Wie der Name nahelegt, können die Erben den Vertrag übernehmen, wenn der Mieter verstirbt. „Unsere Priorität ist in der Regel, dass die Verträge weitergeführt werden, daher ist es aus unserer Sicht wichtig, dass spätestens 20 bis 30 Jahre vor dem Ablauf geklärt ist, ob die Pacht fortgesetzt wird“, sagt Mathias.

Die Entscheidung, ob der Vertrag verlängert werde, liege aber letztlich beim öffentlichen Bauträger, erklärt SNHBM- Direktor Guy Entringer. Die Möglichkeit, die Immobilie weiterzuverkaufen, hat der Pächter nicht. „Wenn wir entscheiden, dass wir eine neue Siedlung errichten oder drei Stockwerke höher bauen möchten, dann nehmen wir die Wohnungen zurück, reißen sie ab und bauen neu. Aber generell wird der Vertrag fortgesetzt, solange es Sinn macht, in dem Gebäude zu wohnen“, sagt Entringer.

Endet der Erbpachtvertrag, gehen sowohl das Grundstück als auch die Bebauung zurück an den Eigentümer der Fläche. Ob der Pächter in diesem Fall entschädigt wird, hängt vom Pachtvertrag ab. Bereits beim Kaufakt wird festgelegt, zu welchen Konditionen die Pacht rückabgewickelt wird.

Beim bezahlbaren Wohnungsbau erhält der Erbpachtnehmer in Luxemburg den Einkaufswert der Immobilie zurück plus den Wert der Preissteigerungen seit dem Bau, der durch den Bauindex ermittelt wird. Abgezogen wird hingegen der Wertverlust des Gebäudes.

Endet der Vertrag nach dem regulären Ablauf der 99 Jahre erstattet der öffentliche Bauträger den Wert des „Gros-œuvre fermé“, erklärt Entringer. „Das umfasst Rohbau, Dach, Fenster, Fassade und Schlosserarbeiten. Wenn ich hingegen zwei Jahre vor Ablauf neue Fliesen lege, bekomme ich das Geld dafür nicht mehr zurück“, so Entringer.

Keine gute Option beim Vermögensaufbau

Will der Pächter früher aus dem Vertrag, beispielsweise weil er umziehen muss, sich scheiden lässt oder die Kinder aus dem Haus sind, gibt es im erschwinglichen Wohnungsbau eine Rückkaufspflicht des öffentlichen Bauträgers. „Dadurch habe ich das Geld, das ich reingesteckt habe, innerhalb weniger Monate wieder zurück, wenn sich meine persönliche Situation ändert“, sagt Mathias.

Der Bauherr bekommt in der Regel mindestens das Geld heraus, das er investiert hat. Zum Vermögensaufbau trägt die Erbpacht allerdings kaum bei. An der Wertsteigerung der Immobilie partizipiert der Erbpachtnehmer nicht.

Das ist auch einer der Hauptkritikpunkte an dem Konzept, geht aber für Entringer am eigentlichen Punkt vorbei. „Natürlich, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Wohnung mit Grundstück zu kaufen, dann ist das finanziell die interessantere Investition für die Zukunft. Nur es gibt eben viele Leute, die das nicht können. Für die ist der Erbpachtvertrag die gute Alternative“, sagt er.

„Das ist natürlich eine Abwägung des Einzelnen. Ist ihm der Nutzwert der größeren Wohnung wichtiger, die er sich sonst nicht leisten könnte, oder die Teilhabe an der Preisentwicklung beim Boden, die vielleicht noch 20, 30 Jahre so weiter geht, vielleicht aber auch nicht“, ergänzt Mathias.