Welches Recht gilt im Metaversum?

Als Mark Zuckerberg im Oktober 2021 die Umbenennung des Facebook-Konzerns in Meta verkündet und damit seine Ambitionen untermauert, ist die Begeisterung groß. Nach dem Erfolg von Facebook, das den Unternehmer bereits in jungen Jahren zum Multimilliardär machte, wittern nun viele Investoren die fette Beute. Wenn jemand wie Zuckerberg die Entwicklung eines Metaversums zur Chefsache erklärt und ungebremst Milliarden in ein solches Projekt pumpt, dann muss diese virtuelle Parallelwelt das ganz große Ding sein.

Mittlerweile hat diese Euphorie spürbar nachgelassen. Die Entwicklung der virtuellen Räume schreitet zwar weiter voran, doch das, was seit vergangenem Herbst wirklich für Furore sorgt und von vielen Experten auf eine Stufe gestellt wird mit der Erfindung des Internets, sind Anwendungen mithilfe künstliche Intelligenz (KI), derzeit am prominentesten repräsentiert durch ChatGPT. Der Chatbot hat auf alles eine Antwort - wenn auch nicht immer die richtige - und ist inzwischen in seiner aktuellen Version GPT 4 sogar in der Lage, Audio- und Bilddateien als Input zu verarbeiten. ChatGPT gilt inzwischen als die am schnellsten wachsende Webanwendung in der Geschichte des Internets, stellt damit sogar Facebook in den Schatten. Die Frage ist also: War es das jetzt mit dem Metaverse?

Besuch des Metaversums setzt Vertrauen voraus

Für Carlo Duprel vom Interdisciplinary Centre for Security, Reliability and Trust (SnT) der Uni Luxemburg bedeutet der Erfolg des einen keineswegs das Ende des anderen. Im Gegenteil: Der Leiter der SnT-Abteilung für Technologietransfer ist der Meinung, dass KI bei der scheinbar vor sich her dümpelnden Entwicklung der Metaversen zum „Gamechanger“ werden könnte. „Der Aufbau des Metaversums ist eine sehr technologische Herausforderung mit einem hohen Arbeitsaufwand“, sagt er, aber mit dem Einsatz von KI habe man inzwischen ganz andere Möglichkeiten.

Duprel hat kürzlich an einer Veranstaltung des Europäischen Verbraucherzentrums in Luxemburg teilgenommen, bei der es unter anderem auch um die Aspekte des Konsumentenschutzes im Kontext digitaler und virtueller Anwendungen ging. Bislang spielen dabei die Metaversen noch keine allzu große Rolle. Doch könnte sich das dank der Künstlichen Intelligenz nun ändern.

Es ist wichtig, diese Bedenken proaktiv anzugehen, um so für eine sichere und vertrauenswürdige Metaverse-Erfahrung zu sorgen. Carlo Duprel SnT

Für Duprel ergibt sich daraus eine Reihe von Fragen, angefangen von der Sicherheit der persönlichen Daten und des im Metaversum erworbenen virtuellen Eigentums, über den Schutz vor Hackerangriffen und Rahmenbedingungen für finanzielle Transaktionen bis hin zu einheitlichen Verbraucherschutz, der für alle Gültigkeit hat, die sich im Metaversum aufhalten. „Es ist wichtig, diese Bedenken proaktiv anzugehen, um so für eine sichere und vertrauenswürdige Metaverse-Erfahrung zu sorgen“, so der SnT-Forscher.

Schuhe für den virtuellen Doppelgänger

Welche Probleme sich für den Verbraucherschutz im Metaversum ergeben, hängt auch ganz davon ab, wie man es als Besucher nutzt. Wenn man beispielsweise seinen Avatar in der virtuellen Welt auf Einkaufstour schickt, dann macht es einen Unterschied, ob nur das Shopping-Erlebnis an sich virtuell ist oder aber auch die eingekaufte Ware selbst. Wenn also jemand mit seinem digitalen Doppelgänger in einem virtuellen Shop ein Paar Schuhe einkauft, die gekaufte Ware dann aber in der realen Welt geliefert wird, dann unterscheidet sich das Verbraucherrecht in Grunde nicht von dem, was bereits jetzt für den klassischen Online-Einkauf gilt.

Kleidung kann man im Metaverse nicht nur für die reale Welt kaufen, sondern auch für die virtuelle. © FOTO: Foto: Shutterstock

Ganz anders ist die Situation hingegen, wenn der Avatar die Ware nicht für sein Pendant in der realen Welt kauft, sondern für sich selbst; wenn also der digitale Doppelgänger mit den neuen Sneakern den virtuellen Adidas- oder Nike-Store verlässt. So sorgt die zugrunde liegende Blockchain-Technologie der Non-Fungible Tokens (NFT) dafür, dass für jedes digitale Produkt die Eigentumsverhältnisse klar definiert sind. Ein NFT bezeichnet eine kryptografisch eindeutige, unersetzbare, unteilbare und eindeutig überprüfbare Komponente, die innerhalb der Blockchain (fälschungssichere Datenstruktur) einen bestimmten Wert darstellt.

Welten ohne rechtlichen Rahmen

Jeder NFT ist also einmalig. Jedes gekaufte Paar Schuhe damit auch. Es bleibt immer dasselbe. Das gilt für die virtuelle Welt gleichermaßen wie für die reale. Nur gelten damit für den Käufer auch die gleichen Rechte? Kann diese die Ware im Metaverse genauso reklamieren wie im Geschäft oder wie bei einer herkömmlichen Online-Plattform? Und falls ja, gelten die entsprechenden Regelungen dann für alle Nutzer und Anbieter eines Metaversums gleichermaßen oder aber gibt es wie auch in der realen Welt bei den Verbraucherrechten nationale Unterschiede? Gilt also das Recht des Herkunftslandes des Betroffenen oder aber doch das Recht des Landes, in dem der Plattformbetreiber seinen Sitz hat?

Bislang gibt es auf viele dieser Fragen noch keine Antworten, auch wenn man sich auf EU-Ebene mit dem Thema durchaus befasst. Zusätzlich erschwert wird die Angelegenheit nicht zuletzt noch dadurch, dass derzeit eben nicht nur am Aufbau eines Metaversums gearbeitet werden, sondern an unzähligen. Gut ein Dutzend Metaverse-Projekte sind bereits online, können genutzt oder zumindest getestet werden. Und mindestens 500 weitere Parallelwelten - einigen Schätzungen zufolge sind es sogar weit über 1.000 - sind in der Entwicklung.