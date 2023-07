Weil die Schadstoffe bei Weitem nicht nur aus dem Auspuff kommen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Dreimal im Jahr steht der europäische Hauptsitz der Vereinten Nationen in Genf im Zeichen des Autos. Dann kommen in der Schweizer UN-Stadt Hunderte Delegierte von Regierungen, Lobbyisten und Experten der Produzenten zusammen. Sie treffen sich zum „Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugregelungen“.

Das seit 1952 bestehende Weltforum ist so etwas wie ein globales Parlament der Mobilität: Darin bestimmen die Regierungen die rechtlichen Rahmenbedingungen für Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Fahrzeugen, ihren Systemen und Teilen. Es geht um zentrale Komponenten wie Batterien, Bremsen und Gurte.

Deutschland und andere wichtige Herstellerländer setzen die Vorgaben aus Genf in nationale Vorschriften um. „Und die Verbraucher wissen, was sie von dem Produkt, das sie kaufen, erwarten können“, sagt François Cuenot, Sekretär der Arbeitsgruppe Umweltverschmutzung und Energie der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE).

Partikelemissionen durch Bremsen

Im Juni versammelten sich die Fahrzeugfachleute erneut in Genf. Unter dem Dach der UNECE fassten die Regierungsvertreter weitreichende Beschlüsse: Es ging um die Messung von Partikelemissionen aus Bremssystemen von Autos und Lieferwagen, die Messung von Auspuffemissionen unter realen Fahrbedingungen und die Haltbarkeit von Batterien in Elektrofahrzeugen.

Obwohl der Beitrag von Bremssystemen zu den Partikelemissionen ständig zunimmt, wurden solche Emissionen bisher nicht reguliert. François Cuenot Arbeitsgruppe Umweltverschmutzung und Energie der UN-Wirtschaftskommission für Europa

„Wir haben das erste harmonisierte Verfahren zur Messung von Partikelemissionen aus den Bremssystemen von Pkw und Transportern verabschiedet“, erläutert Sekretär Cuenot von der Arbeitsgruppe Umweltverschmutzung und Energie. Es handelt sich um die Globale Technische Regelung Nr. 24 zu Partikelemission von Bremsen. „Obwohl der Beitrag von Bremssystemen zu den Partikelemissionen ständig zunimmt, wurden solche Emissionen bisher nicht reguliert“, sagt Cuenot.

Tatsächlich entstehen etwa 80 Prozent der Partikelemissionen von Autos heute durch den Verschleiß von Straßen, Reifen und Bremsen sowie Aufwirbelung von Staub – und nicht mehr aus dem Auspuff. Im Jahr 2000 lag der Wert noch bei etwa 40 Prozent. Auch diese nicht-abgasbedingte Freisetzungen verschmutzen die Luft und gefährden die Gesundheit der Verkehrsteilnehmer und der gesamten Bevölkerung.

Die Globale Technische Regelung Nr. 24 zu Partikelemission von Bremsen wurde von Australien, China, der Europäischen Union, Großbritannien, Indien, Japan, Norwegen, Russland und Südafrika angenommen. Die neuen Regeln aus der Genfer UN-Werkstatt sind somit nicht nur für die Länder Europas bestimmt. Jedes Mitgliedsland der Vereinten Nationen kann sie übernehmen. Die USA bleiben der Regelung zu Partikelemission von Bremsen jedoch fern – wie vielen anderen Regelungen aus dem Weltforum auch.

Kritik aus der Industrie

Nach der Annahme sind die Länder gehalten, die Regelungen national umzusetzen. Allerdings verfügen die Länder über einen großen Spielraum. „Die Länder, die eine Globale Technische Regulierung des Weltforums in Genf übernehmen, können in der Tat den Zeitpunkt der Umsetzung wählen und die Globale Technische Regulierung ändern, was möglicherweise dem Geist der weltweiten Harmonisierung zuwiderläuft“, sagt Yves van der Straaten, Generalsekretär der Internationalen Organisation der Automobilhersteller (OICA) in Paris. „Wir in der Branche sehen darin ein echtes Problem, denn wir bevorzugen gleiche Wettbewerbsbedingungen.“

Ein längerer Blick auf die Globale Technische Regelung Nr. 24 zu Partikelemission von Bremsen macht deutlich, warum Regierungen die Vorgaben vereinfachen wollen. Bei Nr. 24. handelt sich um ein hochtechnisches Konvolut mit fast 30.000 Wörtern, gespickt mit Tabellen, Graphiken und Gleichungen. „Mir tun die Techniker schon etwas leid, die nach diesen Vorgaben arbeiten müssen“, sagt ein Repräsentant der Industrie.

Ob die Regelung zu Bremsen genauso erfolgreich umgesetzt wird wie die Anweisung des Forums aus dem Jahr 1970 zu Sicherheitsgurten, bleibt indes abzuwarten: Die mehr als 50 Jahre alte Regelung gilt als Meilenstein und beinhaltet die technischen Spezifikationen für Verwendung und Einbau der Gurte. Die Sicherheitsvorkehrungen haben nach Schätzungen der UN Millionen von Menschenleben gerettet.

Mindestanforderungen an die Haltbarkeit von Batterien

Mit einer weiteren Entscheidung reagierte das Weltforum auf den wachsenden Markt der Elektrofahrzeuge. Konkret geht es um schwere Nutzfahrzeuge über 3,5 Tonnen mit Elektroantrieb: Fachleute der UNECE sollen bis Mitte 2024 Mindestanforderungen an die Haltbarkeit von Batterien dieser Fahrzeuggruppe erarbeiten. Falls die Regierungen dem Entwurf zustimmen, hätte die Kundschaft einen großen Vorteil: „Da die Batterien der größte Kostenfaktor bei Elektrofahrzeugen sind, wird sie den Käufern ein Instrument für den Vergleich von Angeboten und die Ausrichtung ihrer Investitionen bieten“, heißt es aus dem Weltforum.

Die Fachleute bauen damit auf einer Entscheidung aus der ersten Jahreshälfte 2022 auf, die sich um die Haltbarkeit der Batterien von Personenwagen mit Elektroantrieb dreht. „Wir haben Anforderungen an die Mindesthaltbarkeit von Batterien für Elektrofahrzeuge festgelegt, die nach acht Jahren 160.000 Kilometer betragen muss“, sagt UNECE-Sekretär Cuenot.

Tatsächlich gaben in der zweiten Jahreshälfte 2022 Audi, BMW und viele andere Hersteller diese Garantie schon ab. „Infolge der Weiterentwicklung …haben sich die Hersteller, mit wenigen Ausnahmen, auf eine Akkugarantie von acht Jahren und 160.000 Kilometer geeinigt“, hieß es im Oktober 2022 vom Allgemeinen Deutschen Automobilclub. Der ADAC machte klar: „Vertrauen in die teuren Akkus und die Verlässlichkeit der Herstellerversprechen ist notwendig für die Akzeptanz von Elektroautos.“