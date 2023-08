Warum unterscheidet sich die Inflation so stark von Land zu Land?

Mit zwei Prozent war die Teuerung in Luxemburg laut Eurostat zuletzt so niedrig wie in keinem anderen Staat der Eurozone.

Die stetig steigenden Preise sind weiterhin das bestimmende Thema für Verbraucher, Ökonomen und Politiker. In den vergangenen Monaten zeigt sich nun Licht am Ende des Tunnels. Nach Monaten mit teilweise zweistelligen Inflationsraten ging die Teuerung zuletzt deutlich zurück. Betrug sie in der Eurozone im vergangenen Oktober noch 10,6 Prozent im Jahresvergleich, meldete die Statistikbehörde Eurostat für den Juli lediglich eine Teuerung von 5,3 Prozent.

Allerdings sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern enorm. So wies Luxemburg im Juni laut Eurostat mit einem Prozent die niedrigste Inflationsrate aller Eurozonenländer auf. Im Juli erreichte das Großherzogtum ebenfalls mit zwei Prozent wieder den Zielwert der Europäischen Zentralbank. Auch Spanien verzeichnete nach zweistelligen Werten im vergangenen Jahr im Juni eine Teuerungsrate von lediglich 1,6 Prozent. Außerhalb der Eurozone war die Inflation beispielsweise in der Schweiz in keinem Monat höher als 3,3 Prozent. In China stellten die Statistiker zuletzt sogar eine Deflation, also einen Rückgang der Preise fest.

Für Statec-Ökonom Bastien Larue ist der Blick auf die Eurostat-Zahlen in Bezug auf Luxemburg mitunter irreführend. Foto: Guy Jallay

Auf der anderen Seite lag die Inflation in der Slowakei weiterhin bei über zehn Prozent, in Österreich bei sieben und in Deutschland bei 6,5 Prozent. Wie sind also diese deutlichen Unterschiede bei größtenteils ähnlich entwickelten Volkswirtschaften zu erklären?

Unterschiedliche Methoden

Ein Grund, warum die Inflation in Luxemburg in den Eurostat-Tabellen so gering ausfällt, ist die statistische Methode, die bei der europäischen Behörde verwendet wird, erklärt Bastien Larue vom Luxemburger Statistikamt Statec. Während Eurostat aus Gründen der Vergleichbarkeit den Harmonized Index of Consumer Prices (HICP) benutzt, greift der Statec auf den National Comsumer Prize Index zurück.

„Der Unterschied besteht darin, dass wir nur den Konsum der Anwohner berücksichtigen“, sagt er. Der HICP schließt hingegen den Verbrauch von Ausländern und Pendlern mit ein. „Für die meisten Länder macht das keinen großen Unterschied, für Luxemburg aber schon“, sagt Larue. So gewinnt beispielsweise der Verkauf von Tabakwaren und Treibstoff in dieser Rechnung ein besonderes Gewicht, was das Gesamtbild verzerrt. So waren die Inflationsraten in Luxemburg nach HICP ein Prozent im Juni und zwei Prozent im Juli, nach der vom Statec verwendeten Methode hingegen 3,2 und 3,7 Prozent.

Abhängigkeit von russischem Gas

Das Ausmaß und die Beharrlichkeit der Inflation hat die meisten Ökonomen überrascht. In der Mehrheit waren sie von einem vorübergehenden Phänomen ausgegangen. In der Pandemie traf eine gesteigerte Nachfrage durch höhere Ersparnisse und staatliche Hilfsmaßnahmen auf ein durch Lieferkettenprobleme verringertes Angebot. Seit Anfang 2022 kam mit dem Ukraine-Krieg und den folgenden Sanktionen ein zweiter Schock hinzu, da die Kosten für Energieimporte durch die Decke schossen.

So ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich die Inflation in den einzelnen Ländern unterschiedlich entwickelt, der Grad, in dem sie von Energieimporten aus Russland abhängig sind. Der russische Lieferstopp traf daher Länder wie Deutschland und Italien sehr viel stärker als Staaten wie die Schweiz, die sich mit erneuerbaren Energien und Atomkraft stärker selbst versorgt. Auch Spanien kann sich an vielen Tagen mit Sonnen- und Windkraft selbst versorgen und ist überdies mit seiner Pipeline nach Algerien weniger abhängig von Lieferungen aus Russland.

Die Geschwindigkeit, mit der sich Preissteigerungen im Großhandel auf den Endverbraucher durchschlagen, hängt auch von den jeweiligen Energiemärkten ab. „In manchen Ländern werden die Preise für Gas und Strom sehr schnell an die Marktpreise angepasst. In Luxemburg passiert das aber normalerweise nur ein oder höchstens zweimal im Jahr“, erklärt Larue.

Das Konsumverhalten ist in den verschiedenen Ländern höchst unterschiedlich. Bastien Larue, Statec

Insgesamt ist eine deutliche Entspannung an den Energiemärkten zu beobachten. Überschritten die Großhandelspreise im August letzten Jahres noch die Marke von 300 Euro pro Megawattstunde, hat sich der Preis nun zwischen 30 und 40 Euro eingependelt. Entsprechend gingen auch die Preise an den Strombörsen zurück.

Lebensmittelpreise fallen in Luxemburg nicht so stark ins Gewicht

Ein weiterer Grund für die Unterschiede in den Inflationsraten liegt in der Art, wie die Teuerung berechnet wird. Dazu verwenden Statistikbehörden einen repräsentativen „Warenkorb“ und beobachten, wie sich die die Preise der darin enthaltenen Güter und Dienstleistungen entwickeln. Um diese Werte zwischen verschiedenen Ländern vergleichen zu können, müssten diese Warenkörbe eigentlich identisch sein. „Die Struktur des Konsumverhaltens ist aber in den verschiedenen Ländern höchst unterschiedlich“, sagt Bastien Larue.

So geben beispielsweise Konsumenten in wohlhabenderen Ländern wie Luxemburg und der Schweiz einen geringeren Anteil ihrer Monatseinkommen für Lebensmittel und Energie aus, die weiterhin einer der Haupttreiber der Inflation sind, als etwa Bewohner Sloweniens. In den baltischen Ländern, in denen die Inflation in der ersten Jahreshälfte europaweit am höchsten war, kommt hinzu, dass diese Länder vor dem Krieg nicht nur von den Energielieferungen aus Russland abhängig waren, sondern auch einen großen Teil der landwirtschaftlichen Produkte aus dem Nachbarland bezogen.

In der Schweiz kommt hinzu, dass das Land schon seit langer Zeit zum Teil hohe Importzölle auf Lebensmittel verhängt, um heimische Produzenten zu schützen. Das verteuert einerseits die Einkäufe für die Schweizer, steigende Preise an den Weltmärkten machen sich andererseits aber eher im Staatshaushalt bemerkbar als an der Supermarktkasse.

Staatliche Maßnahmen verzerren das Bild

Daneben kommen hier sogenannte Basiseffekte zum Tragen. Die Inflationsrate betrachtet immer nur die Veränderung der Preise gegenüber dem Vorjahr oder dem Vormonat, entscheidend ist also immer der Ausgangspunkt. Verschiedene Maßnahmen wie der Deckel auf Strompreise in Frankreich oder der Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket in Deutschland verhindern, dass die höheren Preise sofort beim Konsumenten ankommen. Entfallen diese Maßnahmen, schnellen die Inflationsraten in diesen Ländern in die Höhe, während sie lediglich eine Entwicklung nachholen, die sich anderswo bereits vollzogen hat.

Insgesamt erschweren staatliche Entlastungspakete die Vergleichbarkeit der Teuerung. Im Rahmen von Solidaritéitspak 2.0 beschloss die Regierung die vorübergehende Senkung verschiedener Mehrwertsteuersätze um einen Prozentpunkt für das Jahr 2023. Die spanische Regierung hat die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel gar auf null Prozent gesenkt. Deutschland verbilligte die Mobilität im Nahverkehr durch die Einführung des 49-Euro-Tickets im Nahverkehr, in Luxemburg ist der öffentliche Transport ohnehin seit 2020 ohnehin gratis.