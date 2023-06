Warum Luxemburger die kleinsten Strom- und Gasrechnungen haben

Bei Gas und Strom müssen Luxemburger im Vergleich zu Nachbarländern am wenigsten zahlen. Das geht aus der Antwort von Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Anfrage des LSAP-Abgeordneten Mars Di Bartolomeo hervor.

Lesen Sie auch:Die Stromversorgung bleibt sicher

Bei einem Stromverbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) variieren die jährlichen Kosten zwischen 843 Euro pro Jahr in Frankreich, 1.400 Euro im Jahresdurchschnitt in Belgien und 1.612 Euro in den Niederlanden laut Angaben der belgischen Regulierungsbehörde.

Belgien 1.623 Euro Frankreich 843 Euro Deutschland 1.601 Euro Niederlande 1.453 Euro Vereinigtes Königreich 1.708 Euro Luxemburg 788 Euro

Bei Strom und einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh liegen nach dem Stand vom Februar 2023 die jährlichen Kosten für Haushaltskunden in Luxemburg laut Luxemburger Energieministerium zwischen 750 Euro und 825 Euro (inklusive TVA) pro Jahr im Vergleich zu 843 Euro in Frankreich, 1.623 Euro in Belgien und 1.601 Euro pro Jahr in Deutschland.

Geringer Rechnungsbetrag dank staatlicher Hilfe

Bei Erdgas und einem Jahresverbrauch von 17.000 kWh (oder 1.545 Kubikmeter) und einer installierten Leistung von 25 Kilowatt betragen die durchschnittlichen jährlichen Kosten für Haushaltskunden in Luxemburg 1.680 Euro (inkl. TVA) pro Jahr im Vergleich zu Kosten, die zwischen 2.260 Euro in Belgien, 2.398 Euro in Deutschland oder 3.582 Euro pro Jahr in den Niederlanden liegen.

Belgien 2.260 Euro Frankreich 2.039 Euro Deutschland 2.398 Euro Niederlande 3.582 Euro Vereinigtes Königreich 2.097 Euro Luxemburg 1.680 Euro

Diese Preise enthalten die staatlichen Beihilfen, die von den verschiedenen Regierungen in Europa eingeführt wurden. Für einen Kunden in Luxemburg mit einem Stromverbrauch von 3.500 kWh beläuft sich dieser staatliche Beitrag auf etwa 430 Euro (inkl. TVA) pro Jahr. Dank dieser Maßnahmen, die bis Ende 2024 laufen sollen, hat Luxemburg eine der niedrigsten Inflationsraten in der Europäischen Union.

Die Regulierungsbehörde in Luxemburg, das Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR), bietet den Online-Vergleichsrechner „Calculix“ an, mit dem man die Strom- und Erdgaspreise der verschiedenen in Luxemburg tätigen Anbieter vergleichen kann.