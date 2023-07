VW-Konzern steigt bei chinesischem E-Auto-Bauer ein

Auch die Konzerntochter Porsche will kräftig in Elektromobilität investieren.

Europas größter Autobauer Volkswagen will seinem schwächelnden Elektroautogeschäft im weltgrößten Automarkt China mit einer Beteiligung am dortigen Elektroautobauer Xpeng auf die Beine helfen. Die Wolfsburger wollen für 700 Millionen US-Dollar knapp fünf Prozent der Xpeng-Anteile erwerben und mit den Chinesen zwei Elektro-Mittelklasseautos für die Volksrepublik entwickeln, wie der Dax-Konzern am Mittwoch mitteilte. Die beiden Autos sollen ab 2026 auf den Markt kommen. Detaillierte Vereinbarungen sollen noch geschlossen werden, außerdem müssen die Behörden zustimmen.

Bisher hat der VW-Konzern in China nur überschaubaren Erfolg mit seinen Elektroautos, im ersten Halbjahr gingen die Auslieferungen von Batteriewagen in dem Land um 1,6 Prozent auf 62.400 Autos zurück. Angepeilt sind für das Gesamtjahr bisher rund 200.000 Wagen. VW hat in China Probleme, die digital-affinen Kunden mit seiner ID-Baureihe zu überzeugen.

Die chinesischen Käufer verlangen mehr Software und Vernetzung im Auto, unter anderem Möglichkeiten rund um soziale Medien. Zudem hat sich im stark wachsenden Elektroautomarkt ein Preiswettkampf mit günstigen Herstellern aus der Volksrepublik entwickelt. So luchste der Elektroautobauer BYD der Kernmarke VW Pkw in diesem Jahr die seit Jahrzehnten gehaltene Marktführerschaft im Land ab.

Porsche verdient mehr

Unterdessen gibt die VW-Tochter Porsche bekannt, stärker in die Batterieproduktion für Elektroautos einzusteigen. Das Unternehmen plane mit einer Zellkapazität von zehn bis 20 Gigawattstunden in den kommenden Jahren, sagt Porsche-Finanzchef Lutz Meschke. Dafür sucht Porsche auch nach Investoren. „Eine Zellfabrik für 20 Gigawattstunden benötigt Investitionen von zwei bis drei Milliarden Euro“, so der Finanzvorstand. Das sei für Porsche allein zu viel, daher sollen zusätzliche Partner an Bord kommen.

Porsche habe im Mai das bisherige Batteriezell-Joint-Venture Cellforce komplett übernommen, sagte Porsche-Lenker Blume. Zuvor hatten Medien über ausgeweitete Pläne für die Batterieproduktion von Porsche berichtet. Cellforce hatte Porsche zunächst zusammen mit dem Batteriespezialisten Customcells betrieben. Ursprünglich war nur eine Kapazität von 100 Megawattstunden in einem Werk in einem gemeinsamen Industriegebiet von Reutlingen und Kirchentellinsfurt angedacht.

Bei den eigenen Ambitionen für Hochleistungszellen will das Management weiter mit der VW-Konzerntochter Powerco zusammenarbeiten und dabei wie bisher auch auf externe Zulieferer setzen. Es werde auch Synergien zwischen Cellforce und Powerco geben, sagt Meschke.

Porsche hatte im ersten Halbjahr im Tagesgeschäft etwas mehr Gewinn gemacht als von Experten erwartet. Das operative Konzernergebnis stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,7 Prozent auf 3,85 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern steigerte Porsche im ersten Halbjahr um 10,3 Prozent auf 2,77 Milliarden Euro. Der Umsatz kletterte mit 14 Prozent auf 20,4 Milliarden Euro noch etwas stärker als das Ergebnis. Der Sportwagenhersteller lieferte im ersten Halbjahr knapp 15 Prozent mehr Autos an die Kunden aus.