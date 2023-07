Viele Betriebe zieht es weiterhin nach Luxemburg

Share this with email

Die Anträge auf eine Niederlassungsgenehmigung in Luxemburg bewegen sich weiterhin auf Rekordniveau. Das unterstreiche die Attraktivität des Standorts, so das Mittelstandsministerimum am Mittwoch.

Für 2022 wurden insgesamt 12.566 Genehmigungen beantragt gegenüber 12.580 im Jahr 2021 und 11.245 im Jahr 2020. 60 Prozent der Firmen kamen aus dem Handelssektor, 34 Prozent aus dem Handwerk und 5,6 Prozent der Antragsteller übten freie Berufe aus wie zum Beispiel Architekt, Arzt oder Anwalt.

„Die Bilanz 2022 zeigt einen positiven Trend bei der Bearbeitungsdauer von Gesuchen um Niederlassungsbewilligungen“, unterstreicht Mittelstandsminister Lex Delles (DP). Die

Bearbeitungsdauer für einen Niederlassungsantrag lag demnach im vergangenen Jahr durchschnittlich 6,93 Tagen, während sie 2021 bei 8,6 Tagen und 2020 bei 9,8 Tagen lag. Das Stärke die Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität des luxemburgischen Wirtschaftsmarktes, so Delles.

Investitionsförderung: Mehr Anträge, weniger Geld

Bei den klassischen staatlichen Hilfen wie dem Programm „Fit 4 Digital“ und den Programmen „SME Packages“, ist letztes Jahr zwar die Zahl der Anträge gestiegen (1.387 Anträge gegenüber 1.204 Anträge 2021). Die bewilligten Beträge sind jedoch zurückgegangen auf 17,5 Millionen Euro gegenüber 21,8 Millionen Euro im Jahr davor.

„Dies ist darauf zurückzuführen“, erklärt das Mittelstandsministerium, „dass die meisten der 2022 gestellten Förderanträge kleinere Investitionen betrafen, während die Förderanträge für größere Investitionen größtenteils 2021 im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Neistart Lëtzebuerg“ gestellt wurden.“

Das Mittelstandsministerium gab auch die Zahlen für die abgelaufene vorübergehende Unterstützungsmaßnahmen im Rahmen der Covid-19-Pandemie für nicht gedeckte Kosten und der Konjunkturhilfe bekannt. Die Generaldirektion für den Mittelstand zahlte in diesem Zusammenhang 48,5 Millionen Euro aus (19,7 Millionen Euro für die Beihilfe für nicht gedeckte Kosten und 28,8 Millionen Euro für die Konjunkturbeihilfe). Hinzu kommt die Beihilferegelung für mittlere energieverbrauchende Unternehmen, die Ende Oktober 2022 vor dem Hintergrund des durch die Aggression Russlands gegen die Ukraine verursachten Anstiegs der Energiepreise eingeführt wurde. Im Rahmen dieser Beihilferegelung wurden 2,6 Millionen Euro ausgezahlt.