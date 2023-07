Vereinbarung über einen Plan zur Arbeitsplatzerhaltung

Die Produktion in Luxemburg ist nicht wettbewerbsfähig, so die Konzernleitung. Etwa 80 Mitarbeiter sind von der Stilllegung betroffen. Foto: Tessy Hansen/LW-Archiv

Im Juni gab die Geschäftsleitung von Astron Buildings in Diekirch bekannt, dass sie die Produktion in Luxemburg in den nächsten zwei Jahren einstellen wolle. Das Stahlbauunternehmen beschäftigt in Luxemburg etwa 150 Mitarbeiter, 80 davon in der Produktion.

Der Hauptsitz des Unternehmens, Verwaltung sowie Forschung und Entwicklung sollen in Luxemburg verbleiben.

Laut der französischen Briand-Gruppe, die Astron Buildings kürzlich übernommen hat, ist die Produktionsstätte im Großherzogtum nicht mehr wettbewerbsfähig.

„Diese Behauptung ist jedoch nur die halbe Wahrheit“, teilen die Gewerkshaften LCGB und OGBL am Mittwoch dazu mit. „Denn in Wirklichkeit wurden die Investitionen, die notwendig gewesen wären, um den Fortbestand der luxemburgischen Produktionsstätte zu sichern, jahrelang schlichtweg vernachlässigt.“

Nach Angaben von OGBL und der LCGB wurde indes eine Einigung mit der Direktion von Astron Buildings erreicht, um einen Plan zur Aufrechterhaltung der Beschäftigung (PME) einzuführen „und somit die Stellenstreichungen so sozial wie möglich zu begleiten“. Der PME läuft zunächst bis zum 31. März 2024 und kann danach verlängert werden.

Ergebnis der Verhandlungen: Entlassungen wird es keine geben. Der Stellenabbau soll hauptsächlich durch den Einsatz von Vorruhestandsregelungen und freiwilliges Ausscheiden aus dem Unternehmen erfolgen.