Und zu allem Überfluss die Bonusmeilen

Machen wir uns nichts vor: Fliegen ist eine dreckige Angelegenheit. Und das wird es in den nächsten Jahrzehnten auch bleiben. Es gibt technische Fortschritte von Baureihe zu Baureihe, aber da Flugzeuge in der Regel 20 bis 30 Jahre im Einsatz sind, bleibt die Transformation schleppend. CO₂-Kompensationen sind deshalb ein guter Ansatz, laufen aber völlig ins Leere, wenn sie nur dazu dienen, das Gewissen zu beruhigen. Und das für ein paar Euro.

Ein Beispiel: Der Ausgleich für den Hin- und Rückflug zwischen Luxemburg und Paris in der Business-Class kostet bei Anbietern wie Atmosfair zehn Euro. Zehn Euro als Entschädigung dafür, dass man für die kurze Strecke nicht den Zug, sondern das Flugzeug wählt, für die eine Stunde im Steig- und Sinkflug dann auch noch Platz für zwei beansprucht und zu allem Überfluss mit bis zu 2.000 Bonusmeilen belohnt wird. Wer genügend Bonusmeilen gesammelt hat, steigt dann umsonst in den nächsten Flieger oder bucht für den nächsten Flug ein kostenloses Upgrade in die Premium-Class. Was für ein absolut irres und komplett aus der Zeit gefallenes Geschäftsmodell. Das ist so, als würde man einem Raser nach jedem Unfall, den er verursacht, ein Auto schenken, das noch schneller fährt.

Wenn Airlines es mit Klimaschutz ernst meinen, dann muss dieser Quatsch aufhören. Und wenn es die Unternehmen nicht hinbekommen, dann muss sich die Politik darum kümmern. Der Anreiz für die Wahl des Flugzeugs als Verkehrsmittel muss der sein, eine Distanz zu überwinden, die sonst nicht möglich oder aber mit einem extrem hohen Zeitaufwand verbunden wäre. Das allein, und sonst nichts.