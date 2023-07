Trump will mit Netzwerk Truth Social an die Börse

Share this with email

Seit fast zwei Jahren versucht die Trump Media and Technology Group (TMTG) mit dem börsennotierten Unternehmen Digital World Acquisition Corp (DWAC) zu fusionieren, um an die Wall Street zu gelangen. Ein großes Hindernis für den Börsengang von Donald Trumps Medienkonzern, in dem sein Netzwerk Truth Social untergebracht ist, wurde am Donnerstag durch eine gütliche Einigung mit der US-Börsenaufsicht SEC aus dem Weg geräumt.

Fette Finanzspritze für Trump

DWAC ist ein börsennotiertes Unternehmen, dessen Ziel es ist, Investoren anzuziehen und sich dann mit einem Zielunternehmen zusammenzuschließen, das einen Börsengang anstrebt. Dies bietet einen Weg des Marktzugangs, der aus regulatorischer Sicht weniger restriktiv ist als eine klassische Börseneinführung.

Die Transaktion soll dem jungen Medienkonzern des ehemaligen Präsidenten im Erfolgsfall eine frische Geldspritze in Höhe von über einer Milliarde US-Dollar einbringen. Seit der Ankündigung des Zusammenschlusses im Oktober 2021 gab es jedoch mehrere Wendungen, die einen Abschluss verhinderten.

Ende Juni 2022 enthüllte DWAC, dass es von einer Untersuchung der US-Bundesbehörden betroffen war, die ihr Material einer Grand Jury vorlegen mussten, um einen möglichen Strafprozess zu ermöglichen. Im August desselben Jahres hatte sich einer der Gründungsmanager von TMTG, William Wilkerson, an das Whistleblower-Büro der SEC gewandt, um auf Unregelmäßigkeiten bei der Zusammenführung der beiden Unternehmen hinzuweisen.

Unerlaubter Austausch über mögliche Fusion

Am Donnerstag gab die SEC bekannt, dass sie mit DWAC eine gütliche Einigung erzielt hatte, in deren Rahmen das Unternehmen einräumte, die Anleger über die Art seiner Verbindungen zu TMTG getäuscht zu haben. Die Gründer von DWAC hatten versichert, dass sie vor der Gründung des Unternehmens keinen Kontakt zu einem möglichen Zielunternehmen gehabt hätten. Sie hatten sich jedoch mit Vertretern von TMTG im Hinblick auf eine Fusion ausgetauscht, was gegen die Vorschriften verstößt.

Zusätzlich zu diesem Schuldeingeständnis verpflichtete sich DWAC, eine Geldstrafe in Höhe von 18 Millionen US-Dollar zu zahlen, falls der Zusammenschluss mit TMTG Wirklichkeit werden sollte.

Die Nachricht beseitigte die Unsicherheit über mögliche Klagen der SEC und ließ die DWAC-Aktie in die Höhe schießen, die im elektronischen Handel nach Börsenschluss an der Wall Street um mehr als 16 Prozent zulegte. Als Zeichen dafür, dass der Abschluss dennoch noch nicht sicher ist, berief DWAC für den 17. August eine Hauptversammlung ein, um von seinen Aktionären eine Verschiebung der Frist für die Fusion mit TMTG um ein Jahr auf September 2024 zu erwirken.