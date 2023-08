Subway steht kurz vor dem Verkauf

Keine Fastfood-Kette wuchs in den letzten Jahren so schnell wie Subway. Foto: AFP

(MeM) - Als „gesunde Alternative” zu den berühmten amerikanischen Fastfood-Ketten tritt Subway seit 1965 an. Das Unternehmen befindet sich seit der Gründung im Besitz der Gründerfamilien und steht nun einem Bericht des „Wall Street Journal” zufolge zum Verkauf. Als Käufer wird Roark Capital genannt.

Der Eigentümer der Fast-Food-Ketten Arby's und Buffalo Wild Wings wolle rund 9,6 Milliarden Dollar für Subway auf den Tisch legen. Allerdings betrug der Markenwert 2021 fast 14,7 Milliarden US-Dollar. Der Deal könnte noch in dieser Woche finalisiert werden.

Subway gehört mit mehr als 37.000 Filialen in 100 Ländern zu den größten Schnellrestaurant-Ketten weltweit. Die Produktpalette umfasst in erster Linie Sandwiches und Salate. Mitte der 1970er Jahre begann Subway mit dem Franchising von Restaurants und gehört zu den wertvollsten Restaurantmarken weltweit,

In Europa gibt es rund 3.000 Filialen, in Luxemburg eigenen Angaben nach drei in der Hauptstadt und jeweils eine in Foetz, Esch und Bereldingen.