Streik im Flugverkehr in Italien

An den Flughäfen wird Chaos erwartet. Italienische Medien warnen vor einem „schwarzen Samstag“ im Flugverkehr.

Nach einem landesweiten Bahnstreik am Donnerstag ist dies der zweite Ausstand in Italien Foto: AFP

Rom (dpa) - Wegen Streiks an Flughäfen und im Luftverkehr müssen sich Fluggäste in Italien am Samstag auf teils starke Einschränkungen einstellen. Das Bodenpersonal, unter anderem zuständig für Abfertigungs- und Check-In-Dienste, streikt von 10 bis 18 Uhr. Rund 1000 Flugverbindungen sowie mehr als 250 000 Passagiere könnten von dem Ausstand betroffen sein, schätzte der italienische Verbraucherschutzverband Codacons.

Hunderte Flüge wurden bereits gestrichen. An den Flughäfen wird Chaos erwartet. Italienische Medien warnen vor einem „schwarzen Samstag“ im Flugverkehr. Denn zusätzlich zum Bodenpersonal streiken die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge steuern, von 12 bis 16 Uhr. Auch bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen. Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair hatte zuvor mitgeteilt, dass wegen des Streiks mit Flugausfällen und Einschränkungen auf Flügen von und nach Italien zu rechnen sei.

Nach einem landesweiten Bahnstreik am Donnerstag ist dies der zweite Ausstand in Italien, der Tausende Menschen betrifft und zu Problemen im öffentlichen Verkehr führt. Die Streiks treffen Italien mitten in der Hauptreisezeit und während einer Hitzewelle mit hohen Temperaturen.