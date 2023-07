Streik im Flugverkehr in Italien - Einschränkungen erwartet

Mit Störungen wird vor allem am Wochenende gerechnet. Und auch am Londoner Airport Gatwick sind in der Urlaubszeit Protestaktionen geplant.

Fluggäste in Italien müssen sich am Samstag wegen Streiks an Flughäfen und im Luftverkehr auf Einschränkungen einstellen. Nach einem landesweiten Ausstand im Bahnverkehr am Donnerstag streikt nun das Personal im Luftverkehr mitten in der Hauptreisezeit. Viele Flugverbindungen könnten betroffen sein, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Reisende werden daher aufgefordert, sich über den Status ihrer Flüge und mögliche Ausfälle und Verspätungen zu informieren.

Betroffen ist vor allem der Samstag

Auf die Flugverbindungen zwischen Luxemburg und Rom scheint das bislang aber noch keine Auswirkungen zu haben. Laut Flugplan des Luxairport gibt es bei den geplanten Starts von und nach Rom (Fiumicino) bislang keine Änderungen oder Absagen (Stand: Freitagmittag).

Das Bodenpersonal an italienischen Flughäfen - etwa beim Check-in - will am Samstag von 10 bis 18 Uhr die Arbeit niederlegen. Zudem wollen die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge steuern, von 12 bis 16 Uhr streiken. Bei der Billigfluggesellschaft Vueling sind am Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr Piloten und Flugbegleiter zum Streik aufgerufen.

Europas größte Direktfluggesellschaft Ryanair teilte bereits mit, dass wegen des Streiks mit Flugausfällen und Einschränkungen auf Flügen von und nach Italien zu rechnen sei. Bei der Fluggesellschaft Ita Airways werden für diesen Tag insgesamt 133 Flüge gestrichen. Ob Flüge von oder nach Deutschland betroffen sein werden, war zunächst nicht bekannt.

In Gatwick zwei Streikwellen geplant

Mitten in der Urlaubszeit wollen auch Beschäftigte am Londoner Großflughafen Gatwick für mehrere Tage die Arbeit niederlegen. Knapp 1.000 Mitglieder der Gewerkschaft Unite, darunter Gepäckabfertiger und Check-in-Personal, protestieren mit den Streiks vom 28. Juli bis 1. August sowie vom 4. bis 8. August für höhere Löhne. Der Arbeitskampf bei vier Subunternehmen werde „unweigerlich“ zu Störungen führen, teilte Unite am Freitag mit.

Erst vor Kurzem hatte die britische Billigfluglinie Easyjet mitgeteilt, dass sie wegen Auflagen durch die Luftraumüberwachung im Sommer insgesamt 1.700 Flüge von und nach Gatwick streicht. Der Airport südlich der britischen Hauptstadt gilt als

Frankfurter Flughafen rechnet mit hohem Andrang

Währenddessen kündigt der Frankfurter Flughafen an, dass es zum Auftakt der Sommerferien in mehreren deutschen Bundesländern vom kommenden Freitag an (21. Juli) für die Passagiere eng werden könnte. Der Betreiber Fraport erwartet an dem ersten Ferienwochenende an jedem einzelnen Tag mehr als 200.000 Fluggäste. Das sind bereits wieder fast so viele wie an den Verkehrsspitzen vor der Corona-Flaute, wobei der Rekord vom 30. Juni 2019 mit mehr als 241.000 Gästen voraussichtlich nicht gebrochen wird.

Fraport appellierte am Freitag an die Kunden, sich gut auf die Flugreise vorzubereiten und digitale Angebote zu Parkplätzen, Check-in, Gepäckaufgabe und Zeitfenstern an den Sicherheitskontrollen zu nutzen. Reisende mit Aufgabegepäck sollten zweieinhalb Stunden vor Abflug am Flughafen sein, aber nicht früher, sagte Fraport-Manager Alexander Laukenmann laut einer Mitteilung. Für Reisende nur mit Handgepäck reichten zwei Stunden.

Der Flughafen hat nach eigenen Angaben eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, damit ein Abfertigungschaos mit vielen Verspätungen und Flugausfällen wie im vergangenen Jahr ausbleibt. Dazu gehören neben der digitalen Technik mehr Personal, eine engere Abstimmung mit den Fluggesellschaften und ihren Dienstleistern sowie eine exaktere Planung jeder einzelnen Flugzeugabfertigung. „Während der hessischen Osterferien haben sich diese Schritte bereits ausgezahlt und für einen stabilen Betrieb gesorgt“, erklärte Laukenmann.