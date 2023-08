Sternenstaub statt Weltraumrohstoffe

Share this with email

Nach der Pleite von Planetary Resources 2018, die dem Luxemburger Staat einen Verlust von zwölf Millionen Euro einbrachte, ist nun auch das Unternehmen Kleos Space Pleite. Einige der 16 Minisatelliten, die das Unternehmen ins All geschossen hatte, sollen darüber hinaus technische Probleme aufweisen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es deswegen diese Satelliten abschreiben musste.

Grund genug für die CSV-Abgeordnete Diane Adehm, am Dienstag an den Wirtschaftsminister eine Parlamentarische Anfrage zu richten: Sie will wissen, wie viel der Luxemburger Staat in das Unternehmen investierte, das 2017 in Luxemburg seinen Firmensitz etablierte, und wie erfolgreich die Investitionen des luxemburgischen Staates im Raumfahrtsektor im Rahmen der „New Space“-Politik des ehemaligen Wirtschaftsministers Etienne Schneider (LSAP) sind.

Als direkter Aktionär ist der Staat am 34-Millionen-Aktienkapital von Kleos nicht beteiligt. Im Firmenregister war noch am Dienstag kein Vermerk eingetragen, dass das Konkursverfahren beantragt ist.