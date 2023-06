Steigende Kosten bremsen Pläne für Mini-Reaktoren

Hohe Inflation und steigende Zinssätze treiben die Kosten für eine neue Generation von Miniatur-Atomreaktoren in die Höhe, auf die sich die Atomindustrie verlässt, um den Absatz zu steigern und die Klimaziele zu erreichen.

Führungskräfte von Nuklearunternehmen und Aufsichtsbehörden trafen sich diese Woche bei der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), um über potenzielle Herstellungs- und Technologiestandards zu verhandeln. Dies ist ein wichtiger Schritt, den die Industrie unternehmen muss, um die Preise wettbewerbsfähig mit anderen emissionsfreien Energiequellen zu machen. Derzeit werden mehr als 80 verschiedene modulare Kleinreaktoren (Small Modular Reactor, SMR) entwickelt, was zu ausufernden Lieferketten und einer Begrenzung der Produktionssteigerung führt.

Weniger Leistung, aber schneller errichtet

„Wir wissen, dass selbst die vielversprechendsten Projekte ihren Investoren und Käufern mitteilen müssen, dass die Preise erheblich gestiegen sind“, sagte IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi auf dem Treffen in Wien. „Es ist jetzt noch wichtiger, Kostensteigerungen und Verzögerungen zu vermeiden oder zumindest abzumildern.“

Einige Regierungen, große Unternehmen und Milliardäre wie Bill Gates und Warren Buffett sind der Meinung, dass die Kernkraftwerke eine der besten technologischen Lösungen zur Bekämpfung der globalen Erwärmung sind. SMR-Kraftwerke sind für eine Leistung von weniger als 300 Megawatt ausgelegt, während Großkraftwerke über 1.000 Megawatt oder mehr leisten. Da sie kleiner sind und in einer Fabrik hergestellt werden, dürften sie weiter verbreitet sein und sich schneller bauen lassen.

Den jüngsten Schätzungen von BloombergNEF zufolge belaufen sich die Kosten für Kernenergie in den USA derzeit auf durchschnittlich 373 US-Dollar pro Megawattstunde. Das ist deutlich höher als bei Solar- oder Onshore-Windkraftanlagen mit 60 beziehungsweise 50 Dollar pro Megawattstunde. Hier kommen Unternehmen wie NuScale Power Corp. ins Spiel, das erste US-Unternehmen, das ein lizenziertes SMR-Design entwickelt hat und Ende des Jahrzehnts mit der Stromerzeugung beginnen will. NuScale rechnete ursprünglich mit durchschnittlichen Erzeugungskosten von 55 Dollar pro Megawattstunde im Jahr 2016, die fünf Jahre später leicht auf 58 Dollar angehoben wurden.

Hohe Rohstoffpreise treiben die Kosten

Neue Schätzungen zeigen jedoch, dass die Kosten in diesem Jahr auf fast 120 US-Dollar pro Megawattstunde angestiegen sind, wie aus den vom Institute for Energy Economics analysierten Unternehmensdaten hervorgeht. Dem Bericht zufolge haben die in die Höhe geschnellten Preise für Rohstoffe wie Stahl, Kohlefaser und Kupfer zu diesem Anstieg beigetragen. Die Aktien von NuScale sind in diesem Jahr um ein Drittel eingebrochen.

Ein standardisierter Ansatz, der die grenzüberschreitende Lizenzierung von Technologie beschleunigt, würde dem Unternehmen helfen, das Projekte in Asien, Europa und Nordamerika prüft. „Wir unterstützen generell einen Prozess, der die Standardisierung der Technologie vorantreibt“, sagte Carrie Fosaaen, NuScale Vice President of Regulatory Affairs, auf der IAEA-Konferenz.

Grossi von der IAEO forderte die Delegierten auf, bei der Entwicklung von Industriestandards zusammenzuarbeiten, damit sie nicht zum „Ruf der Branche als unerfüllte Versprechen“ beitragen.„Dies könnte die Lieferkette stärken und auch dazu beitragen, die regulatorischen Kosten im Zusammenhang mit der Lizenzierung und Genehmigung neuer Designs zu senken“, sagte er.