Sozialversicherungsabkommen für Kraftfahrer mit den Nachbarländern nicht in Sicht

Nach einem Treffen mit Vertretern des Sozialversicherungsministeriums, des Ministeriums für Mobilität und öffentliche Arbeiten sowie den Arbeitgeberverbänden des Sektors (Groupement Transport und FLEAA) am Mittwoch ist die LCGB-Mehrheitsgewerkschaft im Transportsektor LCGB nicht zufrieden mit dem Ergebnis.

Wenn sie mehr als 25 Prozent ihrer Tätigkeit in ihrem Wohnland ausüben, müssen Kraftfahrer dort sozialversichert sein. Diese Bestimmung hatte zu Beginn des Jahres 2021 zu einer massiven Abmeldung der Berufskraftfahrer von der luxemburgischen Sozialversicherung geführt.

„Wir brauchen bilaterale Abkommen“

„Der LCGB musste beim Ministerium für soziale Sicherheit intervenieren, damit die Situation bereinigt wird“, erklärt die Gewerkschaft. Noch immer aber seien die Arbeitnehmer täglich dem Risiko ausgesetzt, von der luxemburgischen Sozialversicherung abgemeldet zu werden, „nur weil eine europäische Verordnung nicht an die Realität ihres Berufes angepasst ist“, teilt der LCGB am Donnerstag mit.

Die Arbeitskräfte des Transportsektors in Luxemburg seien aber zu mehr als der Hälfte Grenzgänger. Ein zwischenstaatliches Abkommen zwischen Luxemburg und seinen Nachbarländern sei nötig, so wie es auch gemäß EU-Verordnung möglich sei. Damit sollte grenznahen Transportfahrern ein Sonderstatut zuerkannt werden, wie er im Rahmen der Telearbeit in Kraft treten wird.