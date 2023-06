Senkung der Mehrwertsteuer hat bislang wenig gebracht

Angesichts der extremen Inflation im vergangenen Jahr infolge des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise hatte die Regierung in Absprache mit den Sozialpartnern verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Preisentwicklung zu bremsen und die Kaufkraft der Haushalte zu stützen. Im Rahmen des Solidaritéitspak 2.0 wurde als eine der Maßnahmen die vorübergehende Senkung verschiedener Mehrwertsteuersätze um einen Prozentpunkt für das Jahr 2023 eingeführt. Der normale Steuersatz wurde für 2023 von 17 auf 16 Prozent gesenkt, der ermäßigte Steuersatz von acht auf sieben Prozent und der mittlere Steuersatz von 14 auf 13 Prozent.

317 Millionen Euro Verlust eingeplant

Die luxemburgische Statistikbehörde hat nun untersucht, inwieweit diese Maßnahme, für die im Staatshaushalt immerhin ein Einnahmeverlust von 317 Millionen Euro eingeplant worden war, bislang etwas gebracht hat. Und die daraus resultierende Zwischenbilanz ist sehr ernüchternd.

Lesen Sie auch:Senkung der Mehrwertsteuer: Bringt das wirklich was?

Während bei den Preisen für Erdölprodukte und Strom wurde die Senkung der Mehrwertsteuer vollständig weitergegeben, blieb der Gaspreis im Januar 2023 unverändert, da die Senkung der Mehrwertsteuer von acht auf sieben Prozent durch die Erhöhung der CO₂-Steuer, die zum selben Zeitpunkt in Kraft trat, ausgeglichen wurde. Und auch der Strompreis ist genau genommen nicht gesunken, da die im Solidaritéitspak 2.0 vorgesehene Preisstabilisierungsmaßnahme den neuen Mehrwertsteuersatz bereits berücksichtigte.

Senkung der Inflation um 0,2 Prozent

Was den Einzelhandel betrifft, so gibt es durchaus Unterschiede. Bei mehr als der Hälfte der von der Senkung betroffenen Produkte in Supermärkten wurden die Preise gesenkt - entweder vollständig oder teilweise, während in traditionellen Einzelhandels- und Fachgeschäften dieser Anteil im Januar nur ein Drittel betrug. Fast keine Reaktion war im Hotel- und Gaststätten-Sektor sowie in Friseur- und Schönheitssalons zu beobachten.

Der niedrige Prozentsatz für den Bekleidungssektor ist laut Statec differenziert zu betrachten. Denn die Änderung der Mehrwertsteuersätze trat zeitgleich mit dem Beginn des Winterschlussverkaufs in Kraft. Daher verzeichnete eine große Anzahl von Bekleidungsprodukten einen Preisrückgang, der größer war als die Mehrwertsteuersenkung im Januar 2023. Diese Produkte sind nicht in den teilweisen oder vollständigen Auswirkungen enthalten.

Lesen Sie auch:Mehrwertsteuersenkung wird von Autohändlern oft ignoriert

Wäre die Senkung der Mehrwertsteuer von den Unternehmen zu 100 Prozent an die Verbraucher weitergeführt worden, so hätte dies nach Angaben der Statistikbehörde die Inflation um 0,4 Prozent gesenkt. Weil das aber nicht geschehen ist, lag der dämpfende Einfluss auf die Inflation bei lediglich 0,2 Prozentpunkten. Statt der theoretisch möglichen 4,62 Prozent lag die Teuerungsrate somit im Januar bei 4,82 Prozent. Fazit: Die Mehrwertsteuerung hat die Inflation zwar gebremst, das allerdings nur in einem sehr geringen Umfang.