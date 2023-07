Ryanair-Piloten in Charleroi streiken wieder

Wie letztes Wochenende werden auch am kommenden etliche Flugzeuge am Boden bleiben. Foto: AFP

​Die am belgischen Flughafen Charleroi stationierten Piloten der Fluggesellschaft Ryanair wollen am Wochenende erneut streiken.



Der Flughafen Charleroi gibt auf seiner Webseite bekannt, dass aufgrund des Streiks eine Reihe von Flügen storniert sind. Die Gewerkschaft wirft dem Billigflieger beispielsweise Sozialdumping und „mangelnden Respekt“ vor.

In dem Sozialkonflikt geht es vor allem darum, dass die Piloten des Billigfliegers wieder so viel verdienen wollen wie vor der Corona-Krise. Zu Beginn der Pandemie hatten die in belgischen Ryanair-Piloten einer 20-prozentigen Lohnkürzungen zugestimmt. Die Krisenvereinbarung läuft noch bis Oktober 2024. Die Arbeitnehmervertreter verweisen darauf, dass Ryanair im Vorjahr einen Rekordgewinn in der Höhe von 1,43 Milliarden Euro gemacht hat.

Schon vorletztes Wochenende hatten die Ryanair-Piloten ein Wochenende lang gestreikt. Am Flughafen in Charleroi mussten 120 Flüge gestrichen werden. Etwa 20.000 Passagiere waren vom Ausstand betroffen.