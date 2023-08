Russland setzt Doppelbesteuerungsabkommen aus

Accumalux (hier die Produktion in Kockelscheuer) hat eine Fabrik in Russland, viele andere Luxemburger Firmen haben sich nach Kriegsbeginn aus Russland zurückgezogen; auch manches aus Russland stammende Unternehmen in Luxemburg hat seine Verbindungen dorthin gekappt oder will das tun. Foto: Chris Karaba