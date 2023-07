Plastikverbot setzt Luxemburger Lebensmittelhändlern zu

Seit Samstag sind Lebensmittelhändler gezwungen, weniger Plastikverpackungen in der Obst- und Gemüseabteilung zu verwenden. Die Ladenbesitzer sagen, dass das Streben nach mehr biologisch abbaubaren Verpackungen auch dazu führen wird, dass mehr Lebensmittel weggeworfen werden.

„Wir glauben, dass die Gefahr besteht, dass sich die Haltbarkeit der Produkte, für die wir bisher Plastikverpackungen verwendet haben, verringert und somit die Lebensmittelverschwendung zunimmt“, sagte Cédric Gonnet, luxemburgischer Landesdirektor der belgischen Lebensmittelkette Delhaize, gegenüber der Luxembourg Times. „Es gibt kein Material, das Feuchtigkeit halten, sie schützen, Qualität garantieren und die Lebensdauer genauso maximieren kann wie Plastik“, sagte er.

Luxemburg geht weiter als der Rest der EU

Die Geschäfte seines Unternehmens konnten keine geeigneten alternativen Verpackungen finden, wie es das Gesetz vorschreibt. Das bedeutet, dass die Kunden nur wenige oder gar keine weißen Perlzwiebeln, Butterbohnen und einige Arten von Endivien in den Regalen von Delhaize finden werden, sagte Gonnet. „Wir werden weiterhin Endivien zum Verkauf anbieten, aber nicht mehr in einer so großen Auswahl“, schrieb er in einer E-Mail.

Obst kann weiterhin in Plastik eingewickelt werden, wenn es mehr als 1,5 kg wiegt. © FOTO: Marc Wilwert

In der gesamten EU gibt es den Versuch, die Menge des weggeworfenen Plastiks zu reduzieren. Aber Luxemburg ging letztes Jahr mit einem Gesetz, das Einweg-Plastikverpackungen für Obst und Gemüse verbietet, noch weiter. Die Vorschriften traten am Samstag in verschiedenen Stufen in Kraft.

Während lose angebotene Äpfel und andere Produkte mit einem Gewicht von mehr als 1,5 Kilogramm weiterhin in Plastik eingewickelt werden dürfen, müssen einzelne Paprika oder Birnen in Papiertüten oder anderen Verpackungen gesammelt werden.

Eigene Recyclingzentren für Supermarktketten

Ab dem nächsten Jahr müssen Supermärkte ab einer bestimmten Größe über eigene Recyclingzentren verfügen. Im Jahr 2025 müssen Einwegverpackungen auf Festivals und Verpackungen für Lebensmittellieferungen recycelbar sein.

Ausnahmen gibt es für Früchte wie Blaubeeren und Himbeeren, die ohne Plastikhülle zu schnell verderben würden. Obst und Gemüse, das geschält, geschnitten oder anderweitig verändert wurde, fällt ebenfalls nicht unter das Gesetz.

Blaubeeren sind von dem am Samstag in Kraft tretenden luxemburgischen Gesetz ausgenommen und können in ihren Plastikbechern bleiben. © FOTO: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Das Großherzogtum ging unter anderem deshalb einen Schritt weiter als vorgeschrieben, weil Luxemburg pro Kopf dreimal so viel Abfall produziert wie die Nachbarländer Frankreich und Belgien und laut Daten von 2018 im Verhältnis zur Bevölkerung der viertgrößte Abfallproduzent in der EU ist.

„Indem wir die überflüssigen Verpackungen von Obst und Gemüse abschaffen, machen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um weniger Plastikmüll in Luxemburg zu produzieren und so unsere Ressourcen und die Umwelt zu schützen“, sagte François Benoy, ein Abgeordneter der Grünen, der die Gesetzesinitiative anführte.