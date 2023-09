Norwegen versorgt Oslo und Bergen kostenlos mit Strom

Die Menschen in Oslo profitieren von dem Überangebot an Strom. Foto: Flickr

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Als unverhoffte Wohltat eines verregneten Sommers sollte der Strom am Montag in Oslo und Bergen, den beiden größten Städten Norwegens, kostenlos sein, wie die Fachinformationsseite Europower berichtete.

In einem Land, in dem Strom fast ausschließlich aus Wasserkraft gewonnen wird, hängt der Preis pro kWh von den Niederschlagsmengen ab: je mehr Regen oder Schnee, desto voller die Tanks und desto günstiger der Strom. Der Sturm „Hans“, der im August über Skandinavien fegte, und die starken Regenfälle im Sommer führten dazu, dass die Stauseen in einigen Regionen des Königreichs voll waren.

Negative Preise wirtschaftlicher als Produktionsstopp

Der Spotpreis pro kWh, vor Steuern und Netzgebühren, wird laut Europower am Montag in der Hauptstadt Oslo und in Bergen, der zweitgrößten Stadt des Landes an der Westküste, zwischen null und minus 0,3 Kronen (minus 0,03 Eurocent) schwanken. Ein negativer Preis bedeutet, dass die Unternehmen den Verbrauchern Geld zahlen, um ihre Produktion abzusetzen.

„Die Produzenten haben in der Vergangenheit erklärt, dass es besser ist, zu produzieren, wenn die Preise ein kleines bisschen negativ sind, als Maßnahmen zu ergreifen, um die Produktion zu stoppen“, heißt es auf der Website.

Auch wenn der Spotpreis in einigen Regionen des Königreichs – unterteilt in mehrere Tarifzonen – leicht im roten Bereich liegt, kassieren die Unternehmen insbesondere Beträge, die an Zertifikate für grünen Strom gebunden sind.

Klimawandel macht sich in Norwegen stark bemerkbar

Klimaforschern zufolge macht sich die globale Erwärmung in Nordeuropa durch mehr und intensivere Niederschläge bemerkbar. Vergangene Woche berichtete das Norwegische Meteorologische Institut, dass die Temperaturen im August in Norwegen um 0,9 Grad über dem jahreszeitlichen Normalwert lagen und dass nach einem bereits verregneten Juli die Niederschläge dort 45 Prozent über dem üblichen Niveau lagen.

„All dieser Regen (…) enthält in sich selbst Elemente des Klimawandels“, kommentierte die Forscherin Anita Verpe Dyrrdal, die in einer Pressemitteilung zitiert wurde. In einer Station im Süden des Landes wurden im August 392,7 mm Regen gemessen, 257 Prozent mehr als normal. Laut Europower ist dies das zweite Mal, dass die Strompreise in Teilen Norwegens negativ waren, das erste Mal am 8. August, unmittelbar im Anschluss an den Sturm „Hans“.

Lesen Sie auch:

Weltgrößter schwimmender Offshore-Windpark eröffnet