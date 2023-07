Noch kein Ende beim Anstieg der Kreditzinsen in Sicht

Share this with email

Nach Auskunft Banque Centrale du Luxembourg (BCL) sind die Zinsen für Immobilienkredite auch im Mai erneut nach oben gegangen. Demnach ist der variable Zinssatz gegenüber April um 0,27 Prozentpunkte auf 4,38 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vergleichsmonat 2022 haben die Zinsen damit um mehr als drei Prozentpunkte zugelegt. Das Kreditvolumen ist von April bis Mai von 163 Millionen auf 216 Millionen Euro gestiegen, hat also um 53 Millionen Euro zugenommen.

Im Gegensatz dazu gab es beim festen Zinssatz einen leichten Rückgang um 0,04 Prozentpunkte auf 3,85 Prozent - das sind 1,8 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das Kreditvolumen stieg hierbei zwischen April und Mai um 52 Millionen auf 276 Millionen Euro.

Bei langen Laufzeiten mitunter deutlich höhere Zinsen

Bei den längeren Laufzeiten gingen die Immobilienkredite mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als zehn Jahren laut BCL um 0,1 Prozentpunkte zurück und erreichten somit im Mai einen Wert von 3,80 Prozent. Aber: „Es ist wichtig zu erwähnen, dass dieser feste Zinssatz alle anfänglichen Festschreibungszeiträume über zehn Jahre umfasst und auf der Grundlage einer Stichprobe von Banken berechnet wird“, erläutert dazu die Zentralbank. Der angegebene Satz sei ein nach dem Volumen der gewährten Darlehen gewichteter Durchschnittssatz. Zudem könnten feste Zinssätze mit anfänglichen Bindungsfristen für Darlehen über sehr lange Laufzeiten, wie zum Beispiel 30 Jahre, deutlich höher sein als der genannte Durchschnittssatz, so die BCL.

Der Zinssatz für Verbraucherkredite mit einer anfänglichen Zinsbindung von mehr als einem Jahr und höchstens fünf Jahren ist zwischen April und Mai um 0,54 Prozentpunkte auf 4,85 Prozent gestiegen. Das Volumen der neu gewährten Konsumkredite ist im gleichen Zeitraum um acht Millionen Euro gestiegen und erreichte im Mai 29 Millionen Euro gegenüber 21 Millionen im April.

Jüngste Leitzinsanhebung noch nicht berücksichtigt

Währenddessen ist im Gegenzug der Zinssatz für Festgeldanlagen privater Haushalte mit einer Ursprungslaufzeit von bis zu einem Jahr deutlich schwächer gestiegen: von 2,43 Prozent im April auf 2,63 Prozent im Mai. Zwischen dem, was man an Zinsen für Kredite zahlen muss und auf der anderen Seite für Gespartes an Zinsen erhält, klafft also weiterhin eine große Lücke.

Möglicherweise wird diese Lücke in den kommenden Monaten noch größer. Denn die Zahlen der BCL spiegeln nur die Entwicklungen bis Mai und damit noch nicht die jüngste Anhebung des europäischen Leitzinses wider. Dieser war im Juni zum achten Mal in Folge seit Mitte 2022 angehoben worden: um 0,25 Prozentpunkte auf nun vier Prozent. Und für die nächste Sitzung der Währungshüter am 27. Juli rechnen Experten mit einem erneuten Anstieg.