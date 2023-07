Neubauprojekte auf dem niedrigsten Stand seit 1987

Share this with email

Die Handwerksbetriebe im Land spüren die Auswirkungen der höheren Zinsen auf ihr Geschäft, vor allem im Bausektor. Auf Jahressicht sanken die Verkäufe neuer Wohnungen im ersten Quartal 2023 um 72 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank das genehmigte Bauvolumen um 33 Prozent und erreichte den niedrigsten Stand seit 1987. Das schreibt die „Fédération des Artisans“ in einem Appell, der am Freitag veröffentlicht wurde.

„Seit 2020 müssen sich Unternehmen mit einem Umfeld auseinandersetzen, das von einer Reihe von Krisen geprägt ist, beginnend mit der Pandemie, gefolgt von der Unterbrechung der Lieferketten, einer Kostenexplosion und nun einem Zinsanstieg, der sich äußerst negativ auf private Investitionen im Wohnungsbau auswirkt“, schreibt die Handwerkervereinigung. Sie geht davon aus, dass dieser Rückgang 1.500 Wohneinheiten entspricht, was „massive Auswirkungen“ auf den Umsatz des Sektors haben werde.

4.600 Arbeitsplätze gefährdet

Eine Folge davon könnte der Verlust von Arbeitsplätzen im Sektor sein. „Der Personalabbau betrifft derzeit vor allem die Zeitarbeitskräfte. Letztlich dürften 4.600 Arbeitsplätze betroffen sein“, so die Pressemitteilung. Aus diesem Grund haben die „Fédération des Entrepreneurs de Construction“ und die „Groupement des Entrepreneurs“ Kontakt mit den Gewerkschaften aufgenommen, um einen Branchenplan zur Arbeitsplatzerhaltung zu unterzeichnen.

Kürzlich hatte die Regierung verkündet, dass sie weitere 150 Millionen Euro in die Hand nehmen will, um die sinkende Nachfrage im Bausektor anzukurbeln. „Die jüngst von der Regierung ergriffenen Maßnahmen sind sicherlich lobenswert, aber es mangelt ihnen an Präzision und sie reichen bei weitem nicht aus, um die ausbleibenden privaten Investitionen zu kompensieren“, schreibt die Handwerkervereinigung dazu.

Als eine Maßnahme wird vorgeschlagen, dass Staat und Kommunen, ihre für die kommenden Jahre geplanten Bauvorhaben und energetische Sanierungen öffentlicher Gebäude vorziehen und schon jetzt ausführen lassen. Daneben könne die Reduzierung der beschleunigten Abschreibung wieder rückgängig gemacht oder die stark ermäßigte Mehrwertsteuer auf die Schaffung von Mietwohnungen wieder eingeführt werden, schlagen die Handwerksbetriebe vor.

Der Bausektor umfasst in Luxemburg etwa 4.000 Unternehmen mit rund 60.000 Beschäftigten, die sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften.