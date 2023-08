Nächste Zinserhöhung im September ist zweifelhaft

Share this with email

Die Wirtschaftsaktivitäten im Euroraum gehen weiter zurück. Das veranlasst Anleger dazu, darauf zu wetten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei den Zinserhöhungen erst mal auf die Bremse treten wird.

Der Dienstleistungssektor folgte im August dem Industriesektor in den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone in den Abschwung, was zu einer Verschiebung der Marktwetten führte und die Anleiherenditen und den Euro abstürzen ließ. Der Dienstleistungssektor schrumpfte zum ersten Mal seit Ende 2022, während man mit einer anhaltenden Expansion in einem Sektor rechnete, der bis vor kurzem eine robuste Nachfrage verzeichnete.



Der Flash-Einkaufsmanagerindex für die Eurozone fiel. Separate Daten für das Vereinigte Königreich zeigten, dass die Unternehmen des Privatsektors auch dort zum ersten Mal seit sieben Monaten einen Rückgang hinnehmen mussten.



Die Schwäche „unterstreicht die düsteren Aussichten für die größte europäische Wirtschaft und die Risiken vor der EZB-Sitzung im September“, sagte Valentin Marinov, Leiter der G10-Devisenstrategie bei Credit Agricole.

Besonders schlimm waren die Zahlen in Deutschland, wo die Gesamtaktivität am schnellsten zurückging, seit die erste Welle der Pandemie die Wirtschaft im Mai 2020 zum Stillstand brachte. Frankreich meldete einen dritten monatlichen Rückgang der Produktion, während der Rest der Region weniger stark schrumpfte.

Zinserhöhung könnte bei schrumpfender Wirtschaftsleistung ausfallen

Die Daten deuten darauf hin, dass die Eurozone im dritten Quartal um 0,2 Prozent schrumpfen wird, verglichen mit einem Wachstum von 0,3 Prozent in den drei Monaten bis Juni, so Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank.



Das stärkt die Argumente derjenigen, die für eine „Zinspause“ im September plädieren, sagt Dirk Schumacher, Ökonom bei Natixis. „Angesichts dieser Zahlen geht es der Wirtschaft eindeutig nicht gut.“



Laut S&P Global stiegen die Gesamtinflationsraten für Inputkosten und Verkaufspreise im August an, was teilweise auf die Löhne zurückzuführen ist. Die Messwerte signalisierten aber immer noch einen weitaus geringeren Druck als in den letzten zweieinhalb Jahren.



„Wenn die Kerninflation nach oben überrascht, während sich die wirtschaftlichen Aussichten verschlechtern, könnte die EZB versucht sein, im September eine letzte Zinserhöhung vorzunehmen, was tatsächlich ihre letzte Gelegenheit für eine Zinserhöhung sein könnte“, meint Francesco Pesole, Devisenstratege bei ING.