Nachfrage nach Bussen, Lkw und Transportern hält an

In der EU ist der Absatz von Nutzfahrzeugen im ersten Halbjahr gestiegen.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

In der EU hat sich der gute Jahresstart beim Absatz von Nutzfahrzeugen im zweiten Quartal fortgesetzt. Nach den ersten sechs Monaten steht bei Bussen, Transportern und Lkw ein jeweils zweistelliges Absatzplus, teilte der Branchenverband Acea am Donnerstag in Brüssel mit.

Im ersten Halbjahr wurden demnach in der EU mit über 725.400 Transportern 11,6 Prozent mehr abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Fast 14.800 Busse bedeuteten einen Abstieg um 15 Prozent. Bei den Lastwagen war mit 20 Prozent auf rund 179.500 Fahrzeuge das Plus am größten.

In Luxemburg wurden den Acea-Daten zufolge von Januar bis Ende Juni mit 3.059 Transportern 50 Prozent mehr neu zugelassen, und mit 947 Lastwagen 32 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Busse wurden mit 107 knapp 30 Stück weniger neu zugelassen im Vorjahresvergleich.

Diesel dominiert bei Lastwagen

In der ersten Jahreshälfte 2023 bleibt der Diesel mit einem Anteil von 83,4 Prozent die erste Wahl und liegt damit unter dem Anteil von 87 Prozent im Jahr 2022. Allerdings werden alternative Antriebe allmählich immer beliebter, was zu einer leichten Verschiebung des Marktanteils führt. Vor allem der Anteil der elektrisch aufladbaren Transporter stieg auf sieben Prozent auf 50.708 Einheiten, was laut Acea einer Verdopplung entspricht. Dagegen gingen die Zulassungen von Transportern mit Hybrid-Elektroantrieb um 7,2 Prozent auf 16.602 Einheiten zurück.

Bei den Lkws dominierte in der ersten Jahreshälfte der Dieselkraftstoff den Markt mit einem Anteil von 95,6 Prozent an den Neuzulassungen. Der Absatz von Diesel-Lkw stieg um 19,2 Prozent, wobei mehrere Mitgliedstaaten zweistellige Zuwächse verzeichneten. „Die Verkäufe von batterieelektrischen Lkw stiegen um 351,5 Prozent und erreichten 2 384 Einheiten“, teilt Acea mit. Trotz dieses bemerkenswerten Zuwachses beträgt der Marktanteil dieser Kraftstoffart nur 1,3 Prozent.

Die Verkäufe neuer elektrisch aufladbarer Busse in der EU stiegen um 33,9 Prozent auf 2.132 Einheiten, was einem Marktanteil von 14,4 Prozent im ersten Halbjahr 2023 entspricht, verglichen mit 12,4 Prozent im Jahr 2022. Trotz der Verlagerung zu Elektro- und Hybridmodellen halten Dieselbusse mit 63 Prozent immer noch den größten Marktanteil.