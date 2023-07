Nach der Insolvenz eine zweite Chance

Vor allem in der Gastronomie haben viele Betriebe die vergangenen, durchaus turbulenten Jahre nicht überlebt. Foto: Anouk Antony

Wenn das eigene Unternehmen pleitegeht, ist das schlimm. Wenn diese Insolvenz unverschuldet herbeigeführt wurde, ist das darüber hinaus sehr ärgerlich. Und wenn man auch vorerst nicht einmal mehr die Möglichkeit hat, einen zweiten Anlauf zu starten, dann ist das richtig hart. Die Pandemie und die unmittelbar daran anknüpfende Wirtschaftskrise haben viele solcher Fälle verursacht.

Mit der Überarbeitung des Niederlassungsrechts, der das Abgeordnetenhaus am Donnerstag zugestimmt hat, soll unter anderem das geändert werden. Ziel des Gesetzes ist es, das Niederlassungsrecht zu modernisieren, indem ein moderner Rechtsrahmen geschaffen wird, der den Unternehmergeist fördern kann. Um dieses Ziel zu erreichen, sieht das neue Niederlassungsrecht vier Hauptmaßnahmen vor:

Leichter aus der unverschuldeten Insolvenz

Erstens wird das Prinzip der neuen Chance nach einem Konkurs umgesetzt. Die Reform wird das Recht auf Aufnahme einer neuen Tätigkeit mit einer neuen Niederlassungsbewilligung erleichtern. Dies soll es einem Unternehmer, der aus Gründen, die er nicht zu verantworten hat, in Konkurs gegangen ist, ermöglichen, trotz öffentlicher Schulden ein neues Geschäft zu eröffnen und die Angst vor dem Scheitern zu verringern.

Des Weiteren wird der Zugang zu bestimmten handwerklichen Berufen vereinfacht. Die Qualifikationspflicht wird für bestimmte Tätigkeiten, die in einer neuen Liste C aufgeführt sind, abgeschafft. Die Reform berücksichtigt somit die neuen Realitäten bestimmter Berufe, deren Anforderungen sich insbesondere im Kontext der Digitalisierung verändert haben.

Betriebe schneller und einfacher übernehmen

Ein dritter Aspekt sieht eine Erleichterung bei der Übertragung von Unternehmen vor. Ein Arbeitnehmer, der seit drei Jahren in einem Unternehmen tätig ist – bisher waren es zehn Jahre -, kann die Niederlassungserlaubnis vor dem Erwerb der beruflichen Qualifikationen innerhalb von fünf Jahren übernehmen. Die Reform erleichtert somit erheblich die Übertragung von Unternehmen, die in Luxemburg immer wichtiger wird, da schätzungsweise ein Drittel der Unternehmen in den nächsten zehn Jahren den Besitzer wechseln wird.

Und als letzte der vier Hauptmaßnahmen werden die Verwaltungsverfahren im Interesse der Unternehmen und der Verbraucher vereinfacht. Die Unternehmen müssen der Generaldirektion für den Mittelstand Änderungen der im Handelsregister eingetragenen Daten nicht mehr mitteilen. Die Niederlassungserlaubnis in Form eines zweidimensionalen Strichcodes ermöglicht es der Generaldirektion Mittelstand, die in der Niederlassungserlaubnis eingetragenen Informationen direkt zu ändern, und bietet den Vorteil, dass die Informationen über die Niederlassungserlaubnis zum Vorteil der Verbraucher aktualisiert werden. Der zweidimensionale Barcode ermöglicht nämlich einen Echtzeitzugriff auf Informationen, die sich insbesondere auf die beruflichen Qualifikationen und die Gültigkeit der Niederlassungsgenehmigung eines Unternehmens beziehen.

Zusätzliche Regelung für die Nutzung der Immobilien

Die Reform des Niederlassungsrechts beschränkt sich jedoch nicht auf die Förderung des Unternehmertums, sondern verfolgt auch andere Ziele, etwa die Regulierung der Kurzzeitvermietung. Die Reform soll pragmatisch sein, indem sie einerseits die Freiheit berücksichtigt, gelegentlich eine Privatwohnung zu vermieten, und andererseits der Notwendigkeit Rechnung trägt, alle Aktivitäten zu regulieren, die dem Betrieb einer Beherbergungsstätte ähneln. Daher wird ein kumulativer Schwellenwert von drei Monaten innerhalb eines Jahres ab der letzten Vermietung an eine vorübergehende Kundschaft eingeführt, ab dem der Betreiber eines Beherbergungsbetriebs über eine Niederlassungsgenehmigung verfügen muss.

„Die Reform des Niederlassungsrechts stellt einen großen Fortschritt dar, der den Unternehmergeist fördern und die Entwicklung des Sektors der kleinen und mittleren Unternehmen, der etwa 32.000 Unternehmen und 210.000 Arbeitnehmer umfasst, dynamisieren wird“, meint dazu der Minister für Mittelstand, Lex Delles. „Ich bin davon überzeugt, dass ein moderner Rechtsrahmen geschaffen wurde, der sich vor allem durch das Prinzip der neuen Chance nach einem Konkurs, die Vereinfachung des Zugangs zu bestimmten handwerklichen Berufen, die Erleichterung der Verwaltungsverfahren und die Vereinfachung der Unternehmensübertragung auszeichnet.“