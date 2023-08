Ministerium formuliert selbst, wie die Berufsausbildung auszusehen hat

Share this with email

Mit der Reform der Berufsausbildung wird seit mehr als zehn Jahren versucht, diese dual in Betrieben und Schulen zu etablieren. „Unverständlich und bedauerlich“, so Landwirtschaftskammer, Handelskammer, Handwerkskammer und Arbeitnehmerkammer am Mittwoch, dass man nicht vom Ministerium in struktureller Weise in die Ausarbeitung der Verordnung zur berufsbegleitenden Berufsbildung eingebunden worden sei.

Die Berufskammern heben in einer gemeinsamen Erklärung die Bedeutung einer berufsbegleitenden Berufsausbildung hervor, und weisen gleichzeitig auf Inkohärenzen im Entwurf der großherzoglichen Verordnung zur betrieblichen Ausbildung hin. In der Mitteilung heißt es dazu: „Die Berufskammern (…) stellen fest, dass der vom Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend geplante Organisations- und Funktionsrahmen mangels eines klaren und qualitativ hochwertigen Textes nicht funktionsfähig ist.“

So gebe es in der Verordnung „erhebliche Ungenauigkeiten“ etwa in Bezug auf die Modalitäten der Förderung und Bewertung der Lernenden, das Ausbildungsrecht der Unternehmen oder auch das Verfahren zur Verlängerung der Ausbildungsvereinbarung. Zudem werde in der Verordnung eine uneinheitliche Terminologie verwendet, „was sich negativ auf die Funktionsweise der Ausbildung auswirken wird.“ Die Berufskammern hoffen nun, an der Definition und Umsetzung des Systems der betrieblichen Berufsbildung beteiligt zu werden.