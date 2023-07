Millionenstrafe gegen Luxemburger Kaffeekartell

Share this with email

Die Wettbewerbsbehörde hat eine Geldstrafe von drei Millionen Euro gegen den Kaffeeimporteur Peter Hennen verhängt. Zwischen 2015 und 2020 hatte er 13 Vertriebspartnern Mindestpreise für den Weiterverkauf auferlegt und damit den Wettbewerb verzerrt, so die behördliche Begründung.



Vorangegangen waren Durchsuchungen und Beschlagnahmen in den Räumlichkeiten der Unternehmen der Peter-Hennen-Gruppe. Das 1982 gegründete Unternehmen in Ulflingen ist auf den Import und Export von Kaffee und Tee spezialisiert.

Einer der 13 Händler, PC-Tank S.à r.l., die das Esso-Tankstellennetz in Luxemburg betreibt, ging straffrei aus, weil sie an der Untersuchung mitarbeitete. Das Unternehmen hatte gestanden, an einem Kartell über die Einzelhandelspreise für den von Peter Hennen gelieferten Kaffee auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg im Zeitraum von mindestens 2002 bis zum 23. März 2021 teilgenommen zu haben.