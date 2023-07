Meta öffnet Zugang zum Konkurrenten von ChatGPT

Der Facebook-Mutterkonzern bietet den Dienst zunächst kostenlos für Unternehmen und Forscher an.

Meta kämpft derzeit an allen Fronten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Foto: Rafael Henrique/SOPA Images via

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Meta hat sein Sprachmodell Llama 2 für Unternehmen und Forscher kostenlos als „Open Source“ (freier Zugang zum Programmiercode) geöffnet, eine strategische Entscheidung, die den Social-Networking-Riesen im Rennen um generative künstliche Intelligenz wieder nach vorne bringt.

Llama 2, ein Konkurrent von GPT-4 - das in ChatGPT und Bing, der Suchmaschine von Microsoft, zum Einsatz kommt -, wird insbesondere über die wichtigsten Cloud-Plattformen (Remote Computing), Azure (Microsoft) und AWS (Amazon), verfügbar sein. „Indem wir Modelle der künstlichen Intelligenz (KI) weithin verfügbar machen, können sie jedem zugutekommen (...) und wir glauben, dass dies sicherer ist“, so Meta in einer Erklärung.

Zugang zu neuen Computerkapazitäten

Die Einführung von ChatGPT Ende letzten Jahres durch OpenAI und sein sofortiger Erfolg haben ein rasantes Rennen um generative KI ausgelöst, die Fragen in Alltagssprache beantworten und alle Arten von Texten generieren kann. Microsoft, der Hauptinvestor von OpenAI, und Google dominieren diesen Sektor, aber auch die meisten Technologieriesen sind massiv in der neuesten Generation der KI engagiert, trotz der Kontroversen um die Fehler, die sie macht, und die potenziellen Gefahren.

„Unternehmen, Start-ups, Unternehmern und Forschern Zugang zu Werkzeugen zu verschaffen, die sie in diesem Umfang nur schwer selbst bauen könnten, mit Computerkapazitäten, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten, wird ihnen eine Welt voller Möglichkeiten zum Experimentieren und Innovieren eröffnen“, versichert Meta.

Die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram machte diese Ankündigung am Dienstag auf einer Marketingveranstaltung von Microsoft, ihrem „Hauptpartner für Llama 2“. Die Windows-Firma bezieht damit auch Stellung auf der Seite der Open-Source-KI, deren Funktionsweise als weniger undurchsichtig und damit transparenter als die anderer KIs gilt.

Neues Tool von Microsoft

Der US-Konzern enthüllte außerdem, dass „Copilot“, sein neues Flaggschiff-Tool für seine Bürosuite Microsoft 365, bei dem die KI im Mittelpunkt steht, 30 Dollar pro Monat und Nutzer kosten wird. Copilot „stellt Ihnen Tausende von Fähigkeiten zur Verfügung“, verspricht das Unternehmen. Der virtuelle Assistent transkribiert Besprechungen, schlägt Zusammenfassungen vor und hat vor allem Zugriff auf E-Mails, Kalender, Kontakte und Dokumente, um auf Wunsch Texte zu verfassen und Aufgaben zu erledigen.

Lesen Sie auch:Google: KI-Chatbot Bard jetzt auch in Luxemburg verfügbar

„Wir gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren mehr als 50 % der Nutzerbasis von Microsoft die dedizierte KI für Unternehmen nutzen werden, die das Spiel für den Konzern verändern wird“, reagierte Dan Ives, Analyst bei Wedbush. Der Markt für KI in der Cloud könnte laut Dan Ives die jährlichen Einnahmen aus dem Cloud-Computing bis 2025 um 20 Prozent steigern.