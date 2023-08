Mehr Touristen entdecken das Reiseziel Luxemburg

Touristen in der Hauptstadt: viele Besucher aus den Niederlanden, aber auch aus Belgien und Deutschland bleiben über Nacht. Foto: Anouk Antony

Der Tourismussektor wächst. Nach den ersten Indikatoren des Nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien (Statec) sind die Übernachtungszahlen im ersten Halbjahr des laufenden Jahres um sechs Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Die Zahlen des Vorkrisenjahres 2019 konnten damit aber noch nicht erreicht werden, wie Lex Delles, Minister für Mittelstand und Tourismus, am Donnerstag bei der Präsentation der Tourismus-Bilanz erklärte.

Zwischen April und Juni 2023 stieg die Zahl der Übernachtungen in Hotels um zwei Prozent im Vergleich zu 2022 (ein Prozent im Vergleich zu 2019), auch die Übernachtungen bei Campingplätzen lag um zwei Prozent höher als letztes Jahr, aber vier Prozent unter denen von 2019. Die Jugendherbergen erfreuten sich einer Zunahme bei den Übernachtungen um 20 Prozent. Luxemburg hat rund 220 Hotels und 78 Campingplätze sowie neun Jugendherbergen.

Das Interesse an der touristischen Destination Luxemburg wächst. Lex Delles (DP) Minister für Tourismus und Mittelstand

Tourismusminister Delles meinte, die Zahlen zeigten, „dass das Interesse an der touristischen Destination Luxemburg bei Touristen, Einheimischen und Grenzgängern stetig wächst.“ Die meistbesuchten touristischen Plätze waren Parc Merveilleix de Bettembourg (144.153 Besuche), das Schloss Vianden (93.979 Besuche) und der Mullerthal-Trail (91.773 Besuche).

Laut Minister halfen dem Sektor nach dem Jahr 2020, das stark von der Covid-19-Pandemie geprägt war, verschiedene Maßnahmen der Generaldirektion für Tourismus wie zum Beispiel der Unterstützungsfonds für gemeinnützige Vereine, die 50-Euro-Unterkunftsgutscheine oder das Fahrradtourismusprogramm „Vëlosummer“.

Das Ministerium hatte dabei eine neue Tourismusstrategie entwickelt und setzt mit der Werbekampagne „Lëtzebuerg, dat ass Vakanz!“ auf Aktivtourismus mit Éislek Wanderlust, Gutt Ënnerwee op de Guttland-Trails, En Dag an der Natur an um Minett-Trail oder der Picknick am Wéngert, die für die Wanderwege und die Landschaften Luxemburgs werben. Die „VisitLuxembourg“-App als digitaler Guide wurde mehr als 71.000 Mal heruntergeladen.

Gehört zu den meistbesuchten touristischen Zielen: das Schloss Vianden. Foto: Alain Piron

Laut einer Ilres-Studie sind 77 Prozent der zwischen 13. und 28. Juni Befragten zufrieden mit den touristischen Angeboten, und 90 Prozent von Einwohnern wie Grenzgängern sind der Meinung, dass Tourismus dem Land guttut.

Tourismusminister Delles hat letzte Woche im Wort-Interview erklärt, dass bereits 2019 damit begonnen hatten, die Tourismus-Strategie umzustellen. Dabei geht es vor allem darum, weniger Touristen von sehr weit weg nach Luxemburg zu locken – die Tourismus-Werbung in China beispielsweise wurde gestoppt -, sondern stattdessen stärker die Zielgruppen in der näheren Region zu fokussieren. Neben Freizeit- und Geschäftstourismus entwickelt Luxemburg auch Gedenktourismus rund um Industrialisierung, Zweiter Weltkrieg und den Aufbau von Europa.