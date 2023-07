Manuel Cardoso bestätigt Insolvenzanmeldung

Das Schreiben, in dem der Konkurs für die nächsten Tage angekündigt wird, ist am Montag in den Briefkästen der Arbeitnehmer eingetroffen.

„Mit großem Bedauern geben wir bekannt, dass unser Unternehmen in den nächsten Tagen gezwungen sein wird, Konkurs anzumelden“, heißt es in einem Brief, der am heutigen Montag per Post an die Beschäftigten des Bauunternehmens Manuel Cardoso ging.

In dem Brief, der Contacto vorliegt, heißt es, „dass wir in der aktuellen Situation keine Alternative haben“. In dem Schreiben wird den Arbeitnehmern auch mitgeteilt, dass es ihnen „angesichts der Insolvenzerklärung formell verboten ist, Material oder Gegenstände zu verwenden, die dem Unternehmen gehören“.

Weiter heißt es: „Damit der Konkurs bestmöglich abgewickelt werden kann, bitten wir alle Mitarbeiter, die ein Dienstfahrzeug, eine Tankkarte oder ein Mobiltelefon der Firma nutzen, diese bis nächsten Mittwoch im Depot der Firma in Kirchberg abzugeben“.

„Um Ihnen das weitere Vorgehen zu erleichtern, übersenden wir Ihnen eine Kopie der letzten sechs Gehaltsabrechnungen“, heißt es in dem von der Geschäftsleitung des Bauunternehmens Manuel Cardoso unterzeichneten Schreiben. Der Brief endet mit einem Dank an die Arbeitnehmer für ihre „jahrelange Loyalität“ und den Wünschen für „eine gute persönliche und berufliche Zukunft“.

Das 1981 gegründete allgemeine Bauunternehmen Manuel Cardoso beschäftigt derzeit 120 Mitarbeiter, früher waren es bis zu 220. Damit ist die Firma einer der größten portugiesischen Arbeitgeber in Luxemburg. Am Donnerstag hatte Contacto erstmals über eine bevorstehende Insolvenz berichtet, später hatten zahlreiche Arbeiter von ausbleibenden Lohnzahlungen berichtet.

Dieser Artikel erschien zuerst auf contacto.lu. Er wurde von Tom Rüdell ins Deutsche übersetzt.