Luxemburger Unternehmen L'Occitane stoppt Handel in Hongkong

L'Occitane International SA stoppte den Handel in Hongkong im Vorfeld einer Ankündigung, die Details über den potenziellen Plan zur Privatisierung des französischen Hautpflegeunternehmens enthüllen könnte.

Das Unternehmen teilte im August mit, dass sein Mehrheitsaktionär ein mögliches Geschäft zur Privatisierung des Unternehmens mit einem Mindestangebot von 26 Hongkong-Dollar (3,31 US-Dollar) pro Aktie in Betracht zieht. L'Occitane sagte damals, dass es noch kein verbindliches Angebot erhalten habe und keine endgültigen Vereinbarungen getroffen worden seien.

Gespräche über ein Übernahmeangebot

Bloomberg News hatte zuvor berichtet, dass der Vorsitzende von L'Occitane, Reinold Geiger, die Möglichkeit einer Privatisierung des Unternehmens prüfe, einschließlich Gesprächen über ein potenzielles Übernahmeangebot von bis zu 35 Hongkong-Dollar pro Aktie. Ein von Geiger kontrolliertes Unternehmen besitzt mehr als 70 Prozent von L'Occitane, und er hat laut Bloomberg News mit Beratern über die Möglichkeit gesprochen, das Unternehmen bereits im nächsten Jahr wieder an einer europäischen Börse zu notieren.

Eine Privatisierung des Unternehmens würde sich in eine Reihe ähnlicher Transaktionen in Hongkong einreihen, da die Bewertungen nach wie vor niedrig sind. Der chinesische Snack-Hersteller Dali Foods Group Co. erhielt im Juni ein Übernahmeangebot von seinem Hauptaktionär, und das Großkino-Unternehmen Imax Corp. versucht ebenfalls, die vollständige Kontrolle über sein börsennotiertes chinesisches Geschäft zu übernehmen.

Inspiriert von den Lavendelfeldern Südfrankreichs

Das in Luxemburg und Genf ansässige Unternehmen L'Occitane und seine Geldgeber sammelten bei seinem Börsengang 2010 787 Millionen Dollar ein. Die Börsennotierung in Hongkong erfolgte zu einem Zeitpunkt, als eine Reihe westlicher Konsumgüterunternehmen ihr Engagement auf dem schnell wachsenden Markt in China ausbauen wollten. Hongkonger Privatanleger bestellten fast das 160-fache der für sie reservierten L'Occitane-Aktien, was den Börsengang zu einem der populärsten der damaligen Zeit machte.

Zum Portfolio des Unternehmens gehören L'Occitane en Provence, das von den Lavendelfeldern Südfrankreichs inspiriert ist, und Melvita-Bio-Kosmetikprodukte. Zum Unternehmen gehören auch die Collagen-Cremes von Elemis, die Anti-Aging-Seren der Marke Grown Alchemist und die koreanische Hautpflegemarke Erborian.

