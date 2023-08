Luxemburger scheuen verstärkt große Anschaffungen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(he) - Für ein paar Monate sah es so aus, als würde sich die Lage so langsam entspannen. Doch allem Anschein nach tut sie das nicht. Zumindest nicht, wenn man den aktuellen Indikator des Verbrauchervertrauens der Banque centrale du Luxembourg (BCL) als Grundlage für die Einschätzung nimmt. Laut diesem hat sich das Vertrauen der Haushalte gegenüber den Vormonaten nämlich wieder verschlechtert.

Der Indikator des Verbrauchervertrauens ergibt sich aus dem Durchschnitt der Bewertungen in vier Bereichen. Dazu zählen die Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf die allgemeine Wirtschaftslage in Luxemburg, die Wahrnehmung ihrer eigenen finanziellen Situation in den vergangenen zwölf Monaten, die erwartete finanzielle Situation in den kommenden zwölf Monaten sowie die von ihnen beabsichtigten Ausgaben für größere Anschaffungen, wie etwa Möbel oder Elektrogeräte. Die dabei ermittelten Werte ergeben sich aus der Differenz zwischen den positiven und negativen Antworten.

Was die Erwartungen bezüglich der allgemeinen Wirtschaftslage betrifft, so ist der Wert vom Juli mit minus 15 zwar weit von den Kellerwerten des vergangenen Sommers mit bis zu minus 46 entfernt, aber dennoch schlechter als der Wert vom Vormonat (minus zwölf). Obwohl die Luxemburger die Folgen der Wirtschaftskrise im europäischen Vergleich mit am wenigsten zu spüren bekommen haben, ist von Zuversicht bislang noch wenig zu spüren.

Davon geprägt ist auch die Wahrnehmung der Verbraucher, was die eigene finanzielle Situation in den vergangenen zwölf Monaten betrifft. Während dieser Wert vor zwei Jahren sogar leicht im positiven Bereich war, ist er vergangenen Monat auf einen der tiefsten Werte der vergangenen zwei Jahre gesunken.

Ein Lichtblick ist in diesen Zusammenhang die Erwartung der Haushalte an die Zukunft. Zwar ist auch hier der Wert vom Juli mit minus fünf schlechter als der des Vormonats. Doch sind die Haushalte mit Blick auf die kommenden zwölf Monate weitaus optimistischer als noch vor einem Jahr - ähnlich zuversichtlich wie noch vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs.

Trotz leichter Ansätze von Optimismus, was die eigene Zukunft betrifft, sind die luxemburgischen Haushalte laut den Daten der Zentralbank allerdings vorsichtig, was größere Anschaffungen betrifft. Mit einem Wert von minus 30 ist die Bereitschaft, für Dinge viel Geld auszugeben, deutlich schlechter als in den Vormonaten - möglicherweise auch eine Folge der stetig steigenden Zinsen für Kredite. In den vergangenen zwei Jahren war dieser Wert nur im November 2022 so schlecht.