Luxemburger Krypto-Börse Bitstamp sucht nach neuen Geldgebern

Bitstamp, eine der ältesten Krypto-Börsen, befindet sich nach Angaben von Jean-Baptiste Graftieaux, Global Chief Executive Officer der Plattform, in Gesprächen zur Beschaffung neuer Mittel.

Bitstamp hat Ende Juni mit dem Fundraising-Prozess begonnen, wobei Galaxy Digital Holdings als Berater fungiert, wie ein Sprecher mitteilte. Die Börse plant, die Mittel für den Betrieb zu verwenden, einschließlich der Einführung des Derivatehandels in Europa im nächsten Jahr und der Ausweitung der Anzahl der Märkte, die sie in Asien bedient, sowie ihrer Aktivitäten in Großbritannien, sagte der Sprecher.

Neue Produkte und Dienstleistungen

„Bitstamp steht nicht zum Verkauf und wir sind auch nicht aktiv an einem Verkauf des Unternehmens interessiert“, sagte Graftieaux in einer Erklärung. „Unsere aktuelle und ausschließliche Priorität ist es, Geld durch strategische Investoren zu beschaffen, um das Wachstum von Bitstamp zu beschleunigen, indem wir neue Produkte und Dienstleistungen für private und institutionelle Krypto-Kunden anbieten.“

CEO Jean-Baptiste Graftieaux will das Unternehmen neu ausrichten. Foto: Bitstamp

Galaxy war zuvor als Berater für Pantera tätig, das seine Minderheitsbeteiligung an Bitstamp in diesem Jahr an Ripple verkauft hat. Das 2011 gegründete Bitstamp mit Sitz in Luxemburg war einst der wichtigste Handelsplatz für Bitcoin und diente als Alternative zur damals dominierenden Bitcoin-Börse Mt. Gox.

Heute ist Bitstamp die siebtgrößte Börse der Welt mit einem Handelsvolumen von rund 126 Millionen US-Dollar in einem kürzlichen 24-Stunden-Zeitraum, wie Daten von Coinmarketcap.com zeigen. Im Jahr 2018 wurde Bitstamp von NXMH übernommen, einer europäischen Investmentfirma im Besitz des südkoreanischen Mischkonzerns NXC.

Verlustreiches Geschäftsjahr in Europa

Laut dem kürzlich veröffentlichten Geschäftsbericht hat Bitstamp Europe im vergangenen Jahr einen Verlust von fast 13,6 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Jahr zuvor erzielte die Börse noch ein Plus von fast 17,6 Millionen Euro.

Bitstamp USA, die amerikanische Einheit, verfügt über eine begehrte Lizenz namens BitLicense, die es ihr erlaubt, Kunden im Bundesstaat New York zu bedienen. Laut Daten von Kaiko hat sie in diesem Jahr Marktanteile in den USA gewonnen, während andere Börsen wie Binance US-Anteile verloren haben.

Immer mehr Kryptoplattformen wagen sich in den Derivatebereich vor, der vor dem Zusammenbruch von FTX und Binance dominiert wurde. Coinbase Global Inc. und Gemini haben beide in diesem Jahr Derivatebörsen im Ausland eröffnet. Kryptofirmen, die den steilen Abschwung der Branche im Jahr 2022 überlebt haben, sind jetzt in einer Flut von Geschäften engagiert, von denen sie hoffen, dass sie ihre finanzielle Situation stärken und sie besser auf den nächsten Boom vorbereiten.

