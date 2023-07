Luxemburger Fondsgesellschaft wirbt 26 Milliarden Euro ein

Share this with email

(Bloomberg) - Die Luxemburger Gesellschaft CVC Capital Partners trotzt dem schwierigen Marktumfeld und wirbt die Rekordsumme von 26 Milliarden Euro ein. Das Unternehmen habe sich Zusagen sowohl von neuen als auch von Bestands-Investoren gesichert, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag, die einen früheren Bericht von Bloomberg News bestätigte.

CVC hatte erst im Januar seinen neunten Buyout-Fonds aufgelegt und ursprünglich ein Volumen von 25 Milliarden Euro angestrebt. Die Nachfrage war groß genug, um diesen Betrag zu übertreffen, was zeigt, dass etabliertere Private-Equity-Gesellschaften in einer Zeit, in der Investoren immer wählerischer werden, einen Vorteil haben können.

140 Milliarden Euro unter Verwaltung

CVC ist eine der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt. Laut ihrer Webseite verwaltet sie rund 140 Milliarden Euro. CVC wurde in den 1980er Jahren von einer Gruppe von Risikokapitalgebern wie Steve Koltes, Donald Mackenzie und Rolly van Rappard gegründet und befindet sich mehrheitlich im Besitz seiner Mitarbeiter.

CVC hat in diesem Jahr in das dänische Transportunternehmen Scan Global Logistics, den brasilianischen Lebensmittelhändler Delly’s und die Women’s Tennis Association investiert. Im Kampf um den Kreditkartenabwickler Network International Holdings aus dem Nahen Osten unterlag CVC jedoch Brookfield Asset Management.

Die Gesellschaft hat sich in den letzten zwölf Monaten auch von Beteiligungen getrennt. So verkaufte es seine Anteile an einem Industriegas-Joint-Venture an Messer sowie einen Teil seiner Beteiligung an dem Schweizer Uhrenhersteller Breitling.

Schwieriges Umfeld

Die Private-Equity-Gesellschaften sehen ihr traditionelles Modell der fremdfinanzierten Übernahmen durch die steigenden Zinsen beeinträchtigt. Dies erschwert die Durchführung von Transaktionen und die Erzielung überdurchschnittlicher Renditen für die Anleger, von denen einige ihre Investitionen in diese Anlageklasse verringern. Dies wirkt sich wiederum negativ auf die Beschaffung von neuem Kapital aus.

Wie Bloomberg News berichtete, haben EQT AB und Cinven den Abschluss ihrer jüngsten Kapitalbeschaffungen verschoben, während Apollo Global Management Inc. den Umfang seines jüngsten Flaggschiff-Fonds reduzierte.

Im Gegensatz zu seinen großen Konkurrenten wie Apollo, Blackstone Inc. und Carlyle Group Inc. ist CVC nicht an der Börse notiert. Das Unternehmen hat jedoch Pläne für einen Börsengang in Betracht gezogen und im Jahr 2021 die Übernahme des Secondary Buyout-Spezialisten Glendower Capital vereinbart, die als Diversifizierungsmöglichkeit vor einem möglichen Börsengang angesehen wurde. Die Rekordsumme bei der Kapitalbeschaffung könnte die Argumente von CVC für einen solchen Schritt untermauern.

Übernahmen gehen um 50 Prozent zurück

CVC habe noch keine endgültige Entscheidung über den Zeitpunkt eines Börsengangs getroffen und eine mögliche Notierung hänge von der Marktstimmung ab, war aus Kreisen zu hören.

Lesen Sie auch:Der verschwiegene Riese aus Luxemburg drängt an die Börse

Die unmittelbare Herausforderung für CVC wird darin bestehen, wie das neue Kapital ausgegeben werden kann. Höhere Zinsen haben die Kosten für die Finanzierung von Transaktionen in die Höhe getrieben, während Käufer und Verkäufer weiterhin um Preise feilschen. Von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen einen Rückgang des Wertes von Private-Equity-Akquisitionen im laufenden Jahr um mehr als 50 Prozent auf 263 Milliarden Dollar.