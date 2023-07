Luxemburger arbeiten immer weniger

Share this with email

Noch ist der durch die Pandemie verursachte generelle Rückgang bei der Arbeitszeit nicht kompensiert. Und der Stand vom Vor-Corona-Jahr 2019 wird wahrscheinlich so schnell auch nicht erreicht - wenn überhaupt. Denn die durchschnittlich geleistete Arbeitszeit ist in Luxemburg schon seit Jahren tendenziell rückläufig, wie aktuelle Statec-Zahlen zeigen.

Stagnation bei den Nachbarn

So hat sich die durchschnittlich jährlich geleistete Arbeitszeit im vergangenen Jahr gegenüber 2015 um 33 Stunden reduziert, was immerhin fast drei Stunden pro Monat entspricht. Dieser Rückgang ist im Großherzogtum zwar geringer als in Deutschland (minus 42 Stunden), liegt aber über dem Durchschnitt des Euroraums (minus 24 Stunden) und sehr weit über den nahezu stagnierenden Werten in den beiden Nachbarländern Belgien und Frankreich. Dort ist die jährliche Arbeitszeit nahezu unverändert, hat sich zwischen 2015 und 2022 lediglich um drei Stunden (Belgien) beziehungsweise eine Arbeitsstunde (Frankreich) reduziert.

Die Branchen, die für diese Rückgänge verantwortlich sind, sind aber in allen Ländern ähnlich: An erster Stelle liegt die Industrie (minus 71 Stunden in Luxemburg seit 2015), gefolgt von Handel, Transport und Gastgewerbe (minus 55 Stunden), Baugewerbe (minus 43 Stunden) und dem öffentlichen Sektor (minus 29 Stunden). Zum Vergleich: In Großbritannien stagnierte die durchschnittliche Arbeitszeit im Finanzsektor und bei den Dienstleistungen für Unternehmen in diesem Zeitraum nahezu.

Weniger Teilzeitarbeit

Die durchschnittliche Arbeitszeit ist in Luxemburg nach wie vor höher als in den Nachbarländern, was laut Statec nicht nur auf die gesetzliche Arbeitszeit zurückzuführen ist, sondern auch auf andere Faktoren, wie etwa eine geringere Inanspruchnahme von Teilzeitarbeit. In Deutschland oder Belgien wird von dieser Möglichkeit demnach deutlich häufiger Gebrauch gemacht.