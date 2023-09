Luxemburg übertrifft beim Gas die Einsparziele deutlich

Der Gasverbrauch ist in Luxemburg spürbar gesunken. Foto: Marc Wilwert / Luxemburger Wort

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(he) - Bei seinen Bemühungen um die Senkung des Gasverbrauchs ist das Großherzogtum weiterhin erfolgreich. Wie das Energieministerium am Montag mitteilt, lag der Bedarf im August dieses Jahres um 33,4 Prozent unter dem vom August 2022. Im Vergleich zum Referenzzeitraum der Jahre 2017 bis 2022, liegt Luxemburg damit also erneut über dem Zielwert.

Der Verbrauch lag im August laut Ministerium bei 252 Gigawattstunden. Der Mittelwert der vergangenen Jahre lag bei 379 Gigawattstunden. Bei einer Reduzierung um 15 Prozent wäre ein Verbrauch von 322 Gigawattstunden erforderlich gewesen. Dieser Grenzwert wurde nun also um 70 Gigawattstunden unterschritten.

Die EU-Mitgliedsländer hatten sich im Rahmen des Gas-Notfallplans verpflichtet, ihren Gasverbrauch zwischen dem 1. August 2022 und dem 31. März 2023 um 15 Prozent gegenüber ihrem Durchschnittsverbrauch der letzten fünf Jahre zu senken. Die Länder wollten sich damit auf den Winter vorbereiten und die Versorgungssicherheit in der Europäischen Union gewährleisten. Luxemburg und andere Staaten sind bemüht, auch weiterhin unter diesem Schwellenwert zu bleiben.

Lesen Sie auch:

Als Moskau den Gashahn zudrehte: ein Jahr ohne Nord Stream