Luxemburg sichert weitere Unterstützung für ausländische Mikrofinanzierungen zu

Luxemburg weitet seine Unterstützung für den Financial Inclusion Fund der Europäischen Investitionsbank aus. Eine entsprechende Verpflichtung wurde nun von Franz Fayot, Minister für Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe, und Finanzministerin Yuriko Backes unterzeichnet. Das Großherzogtum verpflichtet sich damit, weitere 4,8 Millionen Euro für den Financial Inclusion Fund (FIF) der Europäischen Investitionsbank (EIB) Welt bereitzustellen, wodurch sich die Gesamtgröße des Fonds auf 11,5 Millionen Euro erhöht. Die Beitragsvereinbarung wurde am 18. Juli 2023 am Hauptsitz der EIB in Luxemburg unterzeichnet.

Unterstützung in 25 Ländern

Der FIF wird somit weiterhin Finanzdienstleister unterstützen, die sich auf gefährdete Gruppen wie Jugendliche, Frauen und die ländliche Bevölkerung in den Ländern Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raums (AKP) konzentrieren. Der Fonds wurde 2019 eingerichtet, um die langjährige Partnerschaft der EIB mit dem luxemburgischen Finanzministerium und dem Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten im Bereich Mikrofinanzierungen fortzusetzen.

Seit seiner Einrichtung hat der Fonds 32 Zuschüsse für den Aufbau von Kapazitäten an verschiedene Akteure des inklusiven Finanzsektors in 25 Ländern Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raums sowie in der südlichen Nachbarschaft der EU vergeben. Die Zuschüsse wurden für verschiedene Projekte verwendet: Zugang von Kleinst- und Kleinunternehmern zu Finanzierungen über digitale Plattformen, Empowerment von Unternehmerinnen, Verbesserung der Beantragung und Auszahlung von Krediten oder Angebot von Sparkonten, um Kunden widerstandsfähiger gegen verschiedene Arten von Marktschocks zu machen.

Wirtschaftliche Stärkung von Frauen

Im Rahmen der laufenden Operationen wird der FIF voraussichtlich weitere Ergebnisse erzielen, unter anderem durch die Schulung oder Betreuung von über 130.000 Mitarbeitern und Kunden von Mikrofinanzinstituten in den Zielregionen und die Bereitstellung von Finanzierungsmöglichkeiten für 600.000 Menschen in abgelegenen und ländlichen Gebieten Sambias. Weitere aktuelle Projekte sind die Einführung digitaler Bankdienstleistungen für Tausende von Menschen in Subsahara-Afrika und die Bereitstellung von Finanzprodukten für 200.000 Kleinstunternehmerinnen.

Die Projekte, die mit dem nun unterzeichneten Beitrag umgesetzt werden können, konzentrieren sich auf die Förderung der wirtschaftlichen Stärkung von Frauen (50 Prozent der Projekte sollten auf Geschlechtergleichstellung und soziale Eingliederung abzielen), die Aufrechterhaltung des Klimaschutzes und der ökologischen Nachhaltigkeit durch die Unterstützung einer nachhaltigen Landwirtschaft sowie den digitalen Übergang in den am wenigsten entwickelten Ländern und den Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weltweit.