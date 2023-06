Luxemburg ist längst noch kein Musterschüler beim Kampf gegen Geldwäsche

Die gute Nachricht kam pünktlich zum Nationalfeiertag: Das Luxemburger Finanzplatz erziele gute Ergebnisse im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ließ die „Financial Action Task Force“ (FATF) am Freitag wissen. Der abschließende Bericht der Evaluation wird erst im Spätsommer veröffentlicht, aber in den Führungsetagen in Kirchberg dürfte die gute Bewertung dafür gesorgt haben, dass am Feiertag die ein oder andere Extra-Flasche Crémant getrunken wurde.

Die Erleichterung war groß, denn eine Wiederholung der Blamage von 2010 wäre verheerend für den Finanzplatz und seine Reputation gewesen. Damals fiel Luxemburg mit Pauken und Trompeten durch die Prüfung und landete auf der Liste von Ländern unter „verstärkter Überwachung“. Bis 2014 musste das Land regelmäßig Berichte über die Beseitigung der Mängel abliefern. Wäre Luxemburg erneut angezählt worden, hätte das enorme wirtschaftliche Folgen für den Finanzplatz haben können, der ohnehin gerade an Boden gegenüber Konkurrenten wie Irland verliert.

Luxemburg zieht die Daumschrauben an

Dass sich seither einiges getan hat, wurde nicht erst durch die kurze Pressemeldung am Freitag deutlich. Umfangreiche Gesetzesänderungen wurden seit dem Desaster vor 13 Jahren auf den Weg gebracht, die Aufsichtsbehörde CSSF hat die einstmals laschen regulatorischen Daumenschrauben angezogen und macht den Namen jeder Firma öffentlich, die gegen Vorgaben verstößt. Mit dem Verzeichnis der wirtschaftlichen Eigentümer im Luxembourg Business Register geht man im Kampf gegen die Verschleierung von Besitzverhältnissen deutlich weiter als die meisten Nachbarländer.

Also alles vorbildlich am Finanzplatz? Soweit ist man noch nicht. Die gute Bewertung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist, bis Luxemburg als Musterschüler beim Kampf gegen Geldwäsche gelten kann.

Es bleibt fraglich, ob die Justiz genügend Ressourcen zur Verfügung hat.

Die zahlreichen journalistischen Enthüllungen der letzten Jahre von den Pandora Papers bis OpenLux haben gezeigt, dass das vielzitierte „Eco-System“ des Luxemburger Finanzplatzes mit seinen Anwaltskanzleien, Treuhandbüros und Steuerberatern weiterhin von häufig dubiosen und manchmal kriminellen Akteuren genutzt wird, um die wahren Besitzer von Vermögenswerten zu verbergen.

Wenige Urteile

Ein Rückschritt in Sachen Transparenz war auch die Einschränkung des Zugangs zum Register der wirtschaftlichen Eigentümer nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Eines der größten Probleme wird schließlich bereits in der kurzen Notiz von FATF deutlich: Luxemburg müsse sich dabei verbessern, in komplexen Geldwäschefälle zu ermitteln und diese zu verfolgen.

Weiterhin gibt es wenige Gerichtsurteile in diesem Bereich. Es bleibt fraglich, ob die Justiz genügend Ressourcen zur Verfügung hat, um den speziellen Anforderungen eines der größten europäischen Finanzplätze gerecht zu werden. Die „Cellule des Renseignement Financier“, die für das Thema zuständig ist, hat jedenfalls ihre Jahresberichte der Jahre 2021 und 2022 bis heute nicht veröffentlicht.

Der FATF-Bericht ist sicherlich ein Erfolg für Luxemburg, aber jetzt in Selbstzufriedenheit zu verfallen, wäre fatal.