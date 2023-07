Luxemburg bleibt Spitzenreiter auf der Schiene

In keinem anderen Land Europas wurde im vergangenen Jahr pro Kopf so viel Geld in das Bahnnetz investiert.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Zahlen sprechen für sich: 575 Euro. So viel wurde im vergangenen Jahr pro Einwohner in das luxemburgische Schienennetz investiert. Der Pro-Kopf-Wert ist damit mehr als doppelt so hoch wie der in den drei Nachbarländern Belgien (126 Euro), Deutschland (114 Euro) und Frankreich (46 Euro) zusammen, wie aus aktuellen Zahlen von Allianz pro Schiene hervorgeht. Das gemeinnützige Verkehrsbündnis aus Deutschland vergleicht jedes Jahr die Investitionen europäischer Länder.

Nationaler Mobilitätsplan legt Fokus auf die Schiene

Dass Luxemburg in diesem Ranking noch vor Ländern wie der Schweiz (450 Euro), Norwegen (364 Euro) oder Österreich (319 Euro) den ersten Platz belegt, ist nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Denn das Großherzogtum arbeitet konsequent an der Umsetzung des Nationalen Mobilitätsplans für den Zeitraum bis 2035. Und wesentlicher Bestandteil dieser Planung ist der Ausbau der CFL-Infrastuktur.

So zählen zu den im Mobilitätsplan aufgeführten Projekten etwa die Erweiterungen der Gleise bei Petingen im Südwesten sowie der Trasse in Richtung Trier im Osten. Darüber hinaus werden die beiden Zugstrecken Richtung Belgien im Westen und Norden ausgeweitet, einschließlich des Abzweigs nach Diekirch. Und auch die beiden Gleisstränge, die vom Knotenpunkt Bettemburg nach Frankreich führen, werden erweitert.

Ein weiteres Großprojekt ist nicht zuletzt die Tram. Bis Ende 2024 erfolgt die Verlängerung der Trasse bis zum Flughafen. Bis 2028 soll die Tram außerdem auch nach Hollerich fahren, und in Kirchberg ist ebenfalls ein Ausbau des Netzes geplant.

Schlusslicht bleibt Frankreich

Luxemburg dominiert also weiterhin das europäische Ranking, doch der Vorsprung wird kleiner. 2021 lag der Pro-Kopf-Wert in Luxemburg nämlich noch bei 607 Euro. Der Wert ist also gesunken, während sowohl die Schweiz (2021: 413 Euro) als auch Norwegen (2021: 315 Euro) im vergangenen Jahr ordentlich zugelegt haben. Nach wie vor Schlusslicht ist Frankreich, wo aber immerhin auch ein Euro pro Einwohner mehr in das Netz gesteckt wurde als im Jahr zuvor.

Wie viel ein Land in sein Netz investiert, hängt auch davon ab, wie es die verkehrspolitischen Prioritäten setzt. Was das betrifft, schneidet Luxemburg besser ab als Deutschland. Während im Nachbarland 2022 laut Allianz pro Schiene 52 Prozent der Verkehrsausgaben in die Bahnnetze investiert wurden (und 48 Prozent in Fernstraßen), waren es in Luxemburg 60 Prozent. Das Großherzogtum ist damit aber auf diesem Gebiet nicht der Spitzenreiter. In der Schweiz lag der Anteil der Schienen-Investitionen bei 62 Prozent, in Österreich sogar bei 72 Prozent.