Luxairs erste Boeing 737-8 in Luxemburg eingetroffen

Am Sonntag ist das Flugzeug auf dem Findel gelandet. Demnächst soll ein zweites Modell zur Flotte dazustoßen.

Um 14.05 Uhr war es endlich so weit: Die erste Boeing 737-8 der Luxair ist in Luxemburg gelandet. Das teilte die Fluggesellschaft am Nachmittag bei Facebook mit. Nach der Landung wurde der Flieger mit dem traditionellen Wassergruß empfangen.

Es ist somit eines von zwei Modellen des Flugzeugtyps, die in diesem Sommer zur Flotte der Luxair stoßen. Beide Flugzeuge werden gemietet und sollen bis 2027 für die luxemburgische Airline fliegen.

Für die Zeit danach hat die Luxair aber bereist vorgesorgt. Im Frühjahr wurden vier Boeing 737-8 beim amerikanischen Flugzeughersteller geordert. Vor knapp zwei Wochen wurden zudem vier Modelle des etwas kleineren Modell, der Boeing 737-7 bestellt. Für dieses Modell wird Luxair dann der Erstkunde in Europa sein.

Umstrittenes Flugzeugmodell

Die nun eingetroffene 737-8 verfügt laut Luxair über eine geräumigere Kabine sowie einen größeren Sitzabstand und größere Gepäckfächer.

Der Flieger ist jedoch nicht unumstritten. Das Flugzeug, das offiziell als Boeing 737 Max bekannt ist, wurde in der breiten Öffentlichkeit vor allem wegen zweier Abstürze im Jahr 2019 bekannt. Zwei brandneue Modelle stürzten damals unter fast identischen Umständen kurz nach dem Start ab. Es folgte ein weltweites Flugverbot für die 737 Max, das erst Anfang 2021 wieder aufgehoben wurde.