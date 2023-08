Luxair trennt sich nach fast 50 Jahren vom Cargocenter

An der Fortführung des Frachthandlings am Findel soll unter anderem Cargolux interessiert sein.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(he) - Es wird ein neuer Betreiber für die Frachtabwicklung am Findel gesucht, nachdem der Vorstand von Luxair im Mai die Entscheidung getroffen hat, sich nicht mehr an der diesjährigen öffentlichen Ausschreibung zu beteiligen. Grund dürfte sein: das Cargocenter muss für eine dreistellige Millionensumme modernisiert werden. Geld, das der Luxemburger Airline fehlt. Luxair will sich statt dessen auf das Airline-Geschäft konzentrieren. Wer zukünftig den Betrieb des Frachtzentrums am Luxemburger Flughafens übernehmen wird, ist vorerst offen. Von Luxair selbst heißt es auf Nachfrage, im Kontext der aktuellen öffentlichen Ausschreibung werde man „keine Kommentare zu diesem Thema abgeben“.

Wie RTL berichtet, soll es im derzeit laufenden Ausschreibungsverfahren für die kommenden sieben Jahre drei Bewerber geben, darunter auch Cargolux. Das Unternehmen wickelt derzeit rund 80 Prozent des luxemburgischen Frachtgeschäfts im Luftverkehr ab. Mit einer Entscheidung der europaweiten Ausschreibung wird frühestens im Herbst gerechnet.

Frachtvolumen nach der Pandemie wieder rückläufig

Bereits zu Beginn des Fachzentrums wurden 75 Prozent der Güter von Cargolux transportiert. Mitte der 1990er-Jahre wurde dann aus Platzgründen mit dem Bau des derzeitigen Gebäudes begonnen, das zwischenzeitlich aber schon erweitert worden ist. Von besonderer Bedeutung war das Frachtzentrum zuletzt während der Pandemie

Zunächst stieg die Fracht 2020 um sechs Prozent, 2021 dann um weitere 20 Prozent auf knapp 1,1 Millionen Tonnen - ein Rekordergebnis. Im vergangenen Jahr endete dann der Höhenflug und das Volumen ging um elf Prozent zurück. Auch zu Beginn 2023 zeigte sich der Trend deutlich rückläufig, mit einem Minus von 20 Prozent im Jahresvergleich in den ersten fünf Monaten des Jahres. „Das Luftfrachtvolumen ist damit zu Jahresbeginn insgesamt auf das Niveau vor Ausbruch der Pandemie zurückgekehrt“, stellte dazu die Statistikbehörde fest.

Lesen Sie auch:

Cargolux: Dritter Rekordgewinn in Folge

Aktuell sind im Frachtzentrum rund 1.200 Menschen beschäftigt. Dass diese Arbeitsplätze gefährdet sein könnten, dafür gibt es derzeit keine Anzeichen. Mit einem Nettogewinn von 1,6 Milliarden US-Dollar, rund 1,44 Milliarden Euro, hat Cargolux 2022 das dritte Rekordergebnis in Folge eingeflogen.

Die Luxair-Gruppe erwirtschaftete 2022 einen konsolidierten Betriebsgewinn von 1,5 Millionen Euro nach einem Verlust von 30,7 Millionen Euro im Jahr davor.