Luxair sucht Piloten und bietet vorfinanzierte Ausbildung

(he) – Auch wenn Pilot nach wie vor für viele Menschen ein Traumberuf ist, so schrecken die hohen Kosten doch wohl die meisten Interessenten davon ab, diesen Traum in Wirklichkeit zu verwandeln. Denn die Ausbildung zum Piloten ist teuer. Mit Kosten von bis zu 100.000 Euro ist dabei zu rechnen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Piloten, weil immer mehr und häufiger geflogen wird.

Unterricht im Klassenzimmer und Simulatortraining

Wie viele Fluggesellschaften hat deshalb auch Luxair mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Weshalb die luxemburgische Airline nun erneut Kandidaten für ihr„Pilot Cadet Program“ sucht. Und eine Besonderheit dabei ist, dass Luxair diese Ausbildung komplett vorfinanziert. Damit soll auch Menschen, die nicht über die finanziellen Ressourcen verfügen, der Zugang zu diesem Beruf ermöglicht und gleichzeitig das Nachwuchsproblem gelöst werden.

„Das Pilot Cadet Program, das Luxair anbietet, ist eine perfekte Mischung aus Unterricht im Klassenzimmer und Simulatortraining, bevor es zur praktischen und realen Flugerfahrung kommt, um den Piloten schließlich die notwendigen Flügel zu verleihen, um die Luxair-Piloten von morgen zu werden“, erklärt dazu das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

18-monatige Ausbildung

„Der Erfolg früherer Programme dieser Art, die von Luxair ins Leben gerufen wurden, ist ein guter Beweis dafür, dass dieses Programm die zukünftigen Piloten mit den notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen ausstattet, um sich auszuzeichnen und eine lohnende und langfristige Karriere bei Luxair zu verfolgen“, so das Unternehmen. Nach anderthalb Jahren Ausbildung würden diese Piloten dann vollständig darauf vorbereitet sein, „Luxair-Flugzeuge auf professionelle und sichere Weise zu steuern“.

Die Kadetten, die jetzt über dieses Programm rekrutiert werden, sollen Anfang 2024 ihre Pilotenausbildung beginnen. Die Bewerbungsfrist hat jetzt begonnen und endet am 15. Oktober.

