Lufthansa will nachhaltiges Benzin tanken – und „Letzte Generation“-Aktivisten verklagen

Die Lufthansa Group hat am Dienstag mit dem Unternehmen HCS eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Produktion und Lieferung von nachhaltigem Flugbenzin, „Sustainable Aviation Fuel“ (SAF) unterzeichnet. Ab Anfang 2026 könnte HCS die Lufthansa Group mit SAF beliefern, das aus biogenen Reststoffen der Land- und Forstwirtschaft hergestellt wird. SAF ist ein Schlüsselelement für nachhaltigeres Fliegen und damit für die Dekarbonisierung in der Luftfahrt.

Mit einem geplanten Produktionsvolumen von zunächst 60.000 Tonnen SAF pro Jahr will das Chemieunternehmen HCS der erste großtechnische Produzent von biogenem SAF in Deutschland werden, schreibt Europas größter Luftfahrtkonzern in einer Pressemitteilung.

In den kommenden Jahren wolle die Airline bis zu 250 Millionen US-Dollar in die Beschaffung von SAF investieren. Der Konzern strebt eine neutrale CO2-Bilanz bis 2050 an.

Schadenersatz für Blockaden

Nach den Flughafenblockaden durch die „Letzte Generation“ in Deutschland verlangt der Lufthansa-Konzern gleichzeitig Schadenersatz. Man beabsichtige, für sämtliche Fluggesellschaften der Gruppe Ansprüche geltend zu machen, wie eine Sprecherin des Konzerns erklärte.

Es geht dabei unter anderem um dutzende Flüge, die am 13. Juli bei Blockaden in Düsseldorf und Hamburg ausgefallen waren. Die Fluggesellschaften Condor und Tuifly prüfen ebenfalls ihre Ansprüche. Zahlreiche Flüge hatten abgesagt werden müssen. Die Schadensumme soll in die Millionen gehen.