Luftfahrtbranche ist gut in den Sommer gestartet

Die verteuerten Ticketpreise schrecken Reisende nicht ab - chaotische Zustände an Flughäfen bleiben dennoch aus.

Air France-KLM meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von über 600 Millionen Euro, fast so viel wie für das gesamte Jahr 2022. Foto: AFP

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Volle Flugzeuge, weitgehend reibungslose Flughäfen: Trotz zunehmender Flugverspätungen hat der Sommer für die europäische Luftfahrtindustrie gut begonnen, die jedoch die Auswirkungen der Inflation auf die Reisenachfrage im Auge behält.

Die Finanzbilanzen der Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber zeigen, dass die Folgen der Pandemie allmählich überwunden werden.

Air France-KLM meldete für das zweite Quartal einen Nettogewinn von über 600 Millionen Euro, fast so viel wie für das gesamte Jahr 2022; easyJet schrieb von April bis Juni schwarze Zahlen; IAG (British Airways, Iberia usw.) erwirtschaftete in den ersten sechs Monaten des Jahres über 900 Millionen Euro.

Bei den Flughäfen verdiente der spanische Betreiber Aena in den letzten sechs Monaten mehr als 600 Millionen Euro und sein französischer Konkurrent Groupe ADP, der unter anderem Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) betreibt, mehr als 200 Millionen Euro.

All dies sind Folgen einer kräftigen Wiederaufnahme des Flugbetriebs, der laut der europäischen Flugsicherungsorganisation Eurocontrol Mitte Juli 93 Prozent der Flugbewegungen desselben Zeitraums im Jahr 2019, also vor der Pandemie, erreichte.

Zwischen Januar und Juni begrüßten die Flughäfen des alten Kontinents 92,3 Prozent ihrer Reisenden aus dem ersten Halbjahr 2019, wie der Flughafen-Verband ACI Europe berichtet.

Diese Erholung erwies sich jedoch als uneinheitlich. In der Woche vom 10. Juli lagen Griechenland, die Türkei und Portugal laut Eurocontrol bei 112, 110 respektive 108 Prozent ihrer Flüge von vor vier Jahren. Deutschland, das Vereinigte Königreich und Frankreich blieben jedoch zurück, was ACI Europe auf die Verlagerung auf andere Verkehrsmittel, darunter den Zug, zurückführte.

Reibereien bei der Flugsicherung

Auf den Flughäfen scheint die Situation in diesem Jahr reibungsloser zu sein als 2022. Sie „stabilisiert sich“ in Amsterdam-Schiphol, wo es zu chaotischen Szenen gekommen war, nachdem man den Aufschwung schlecht antizipiert hatte, so der Generaldirektor von Air France-KLM, Benjamin Smith.

In CDG, wo vor einem Jahr Tausende Gepäckstücke verloren gegangen waren, begann die Sommersaison ohne „größere Probleme“, auch wenn die Situation „sensibel und fragil“ bleibe, sagte er.

Mit dem Anstieg des Verkehrsaufkommens rückte die Frage der Überlastung der Flughäfen wieder in den Vordergrund: Im Juli stellte Eurocontrol fest, dass sich die Pünktlichkeit von Abflügen im Vergleich zu 2019 um zehn Prozentpunkte und die von Anflügen um 9,4 Prozentpunkte verschlechtert hat.

Die Hälfte der kumulierten Flugverspätungen ist laut Eurocontrol auf Probleme mit der „Kapazität und dem Personal“ zurückzuführen, das für die Einweisung der Flugzeuge zur Verfügung steht. Ein Ressourcenmangel, der kürzlich von der weltweit größten Organisation der Fluggesellschaften, der Iata, als „inakzeptabel“ bezeichnet wurde.

„Der Krieg in der Ukraine hat große Auswirkungen, er schränkt den verfügbaren Luftraum“ in Europa ein, betonte der Generaldirektor von easyJet für Frankreich und die Niederlande, Bertrand Godinot.

Lesen Sie auch:Luxair bietet Rhodos-Gästen Alternativen an

Die französische Flugsicherung, die im Frühjahr durch den Streik gegen die Rentenreform stark beeinträchtigt wurde, hat seit Beginn des Sommers keinen Ausstand mehr erlebt, im Gegensatz zu Ryanair in Belgien, easyJet in Portugal und dem Bodenpersonal in Italien.

Die meisten Akteure der europäischen Luftfahrt erwarten, dass sie bereits im nächsten Jahr zum Aktivitätsniveau von 2019 zurückkehren werden.

Es bleibt abzuwarten, ob sich der Trend trotz der sinkenden Kaufkraft fortsetzen wird: Flugtickets sind laut der französischen Generaldirektion für Zivilluftfahrt (DGAC) 33 Prozent teurer als vor der Krise. Der Generaldirektor von ACI Europe, Olivier Jankovec, stellte fest: „Bisher hat die Nachfrage dem Inflationsdruck und den Rekordpreiserhöhungen seit Jahresbeginn extrem gut standgehalten“.

Er warnte jedoch auch vor einer „Verschlechterung der makroökonomischen Fundamentaldaten“ und sagte, er sehe „erste Anzeichen dafür, dass die während der Pandemie angesparten Reserven aufgebraucht werden“.

Zu diesen schwachen Signalen gehörte laut einem anonymen Branchenführer, dass mehrere Luftfahrtunternehmen Anfang Juli Sonderangebote einführten, was für die Spitzenzeiten ungewöhnlich ist.